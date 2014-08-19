البث الحي
منوعات

آل الشيخ: الدولة الإسلامية والقاعدة هما العدو الأول للإسلام

19/8/2014
الشيخ عبدالعزيز آل شيخ مفتي السعودية (Getty)

قال مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ الثلاثاء في بيان رسمي إن الفكر المتطرف والأعمال الإرهابية التي ينفذها تنظيما "الدولة الإسلامية" والقاعدة هي "العدو الأول للإسلام"، معتبرا أن هذه الجماعات المتطرفة "لا تحسب على الإسلام".

وأكد المفتي في بيانه أن "أفكار التطرف والتشدد والإرهاب الذي يفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل ليست من الإسلام في شيء، بل هي عدو الإسلام الأول، والمسلمون هم أول ضحاياه كما هو مشاهد في جرائم ما يسمى بداعش والقاعدة وما تفرع عنها من جماعات".

واعتبر الشيخ عبد العزيز آل الشيخ الذي يرأس هيئة كبار العلماء أعلى هيئة دينية في المملكة، أنه يصح في اتباع القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية حديث نبوي يدعو إلى قتلهم.

وقال في هذا السياق إن "فيهم -تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة- يصدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة".

واعتبر مفتي المملكة أن الجماعات المتطرفة التي باتت تسيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا هي امتداد للخوارج.

وقال في هذا الصدد إن "هذه الجماعات الخارجية لا تحسب على الإسلام ولا على أهله المتمسكين بهديه بل هي امتداد للخوارج الذين هم أول فرقة مرقت من الدين بسبب تكفيرها للمسلمين بالذنوب فاستحلت دماءهم وأموالهم".

ودعا المفتي إلى "توحيد الجهود وتنسيقها التربوية والتعليمية والدعوية والتنموية لتعزيز فكر الوسطية".

المزيد من منوعات

في مواجهة كورونا.. موريتانيا تنظم حملة "بالقرآن نرفع البلاء"

موريتانيا تواجه خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (الأناضول)

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)
الأكثر قراءة

صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل روايات الشهود الرئيسيين في قضية مقتل ريجيني

الباحث الإيطالي جوليو ريجيني اعتقل في يناير 2016 في مصر وعُثر عليه قتيلا بعدها بأيام

فاقد للوزن ويمشي بصعوبة.. أول ظهور لمحمود عزت منذ اعتقاله قبل أشهر (فيديو)

القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، في قاعة المحكمة (مواقع التواصل)

تفاصيل اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)