آل الشيخ: الدولة الإسلامية والقاعدة هما العدو الأول للإسلام

الشيخ عبدالعزيز آل شيخ مفتي السعودية (Getty)

قال مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ الثلاثاء في بيان رسمي إن الفكر المتطرف والأعمال الإرهابية التي ينفذها تنظيما "الدولة الإسلامية" والقاعدة هي "العدو الأول للإسلام"، معتبرا أن هذه الجماعات المتطرفة "لا تحسب على الإسلام".

وأكد المفتي في بيانه أن "أفكار التطرف والتشدد والإرهاب الذي يفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل ليست من الإسلام في شيء، بل هي عدو الإسلام الأول، والمسلمون هم أول ضحاياه كما هو مشاهد في جرائم ما يسمى بداعش والقاعدة وما تفرع عنها من جماعات".

واعتبر الشيخ عبد العزيز آل الشيخ الذي يرأس هيئة كبار العلماء أعلى هيئة دينية في المملكة، أنه يصح في اتباع القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية حديث نبوي يدعو إلى قتلهم.

وقال في هذا السياق إن "فيهم -تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة- يصدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة".

واعتبر مفتي المملكة أن الجماعات المتطرفة التي باتت تسيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا هي امتداد للخوارج.

وقال في هذا الصدد إن "هذه الجماعات الخارجية لا تحسب على الإسلام ولا على أهله المتمسكين بهديه بل هي امتداد للخوارج الذين هم أول فرقة مرقت من الدين بسبب تكفيرها للمسلمين بالذنوب فاستحلت دماءهم وأموالهم".

ودعا المفتي إلى "توحيد الجهود وتنسيقها التربوية والتعليمية والدعوية والتنموية لتعزيز فكر الوسطية".