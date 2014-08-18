60 جريحا في زلزال بقوة 6 درجات غرب إيران

الصورة نقلا عن قناة العالم

قالت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية أن زلزالا قويا ضرب مدينة ابدانان في غرب إيران اليوم الاثنين، ما أدى إلى جرح 60 شخصا، وأضافت أن قوة الزلزال بلغت 6.1درجة في حين قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوته بلغت 6.3 درجة .

وأشارت الوكالة إلى أن المياه والكهرباء وخطوط الهاتف انقطعت في المدينة الواقعة في إقليم عيلام في حين بث التلفزيون الرسمي مشاهد لمنازل ومبان مدمرة وسيارات محطمة في المدينة، وذكرت الوكالة أن أقاليم عيلام ولورستان وخوزستان المجاورة شعرت بالزلزال .

وأشارت الهيئة الى أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات في الساعة 0232 بتوقيت جرينتش، وتقع إيران على تصدعات جيولوجية كبرى وعانت من زلازل عديدة كبيرة في السنوات الأخيرة.