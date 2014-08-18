في غزة زفاف العروس بسيارات الأمم المتحدة

عروس أخرى تحتفل بزفافها بمدرسة الأونروا (رويترز)

لم تكن مدرسة الأونروا التي تديرها الأمم المتحدة وتستقبل النازحين بمدينة غزة هي المكان الذي تمناه الفلسطيني رياض فياض للاحتفال بابنته العروس هبة لكن بعدما تضرر منزله وتدمير منطقة سكنه فإنها أصبحت على ما يبدو الخيار الوحيد أمامه.

وقال فياض والد العروس إنه أراد منح من يقيمون معه سببا للاحتفال والفرح وسط كل هذا الدمار والموت فاختار المدرسة لإقامة حفل ليلة الحناء لابنته.

وأضاف رياض وهو واقف في فناء المدرسة بانتظار ابنته العروس "رغم قصف منازلنا ورغم الدمار فإننا نتطلع للحياة".

وبعد ذلك بدقائق هرع أطفال المخيم باتجاه بوابات المدرسة لاستقبال العروس هبة التي وصلت مرتدية عباءة سوداء ونقابا إلى الحفل في سيارة تابعة للأمم المتحدة واستقبلها الحضور استقبال نجوم السينما.

وأصبح مركز استقبال النازحين في المدرسة التابعة الأونروا مسكنا مؤقتا لآلاف الفلسطينيين المشردين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ شهر على قطاع غزة وبينهم الكثيرون من بلدة بيت حانون مسقط رأس فياض والتي تقع في شمال القطاع.

وينام النازحون على فرش في فصول دراسية بالمدرسة الكبيرة التي تتدلى أحبال الغسيل من نوافذها. ومن لا يجد له غرفة يلجأ إلى فناء المدرسة وينام على المكاتب الخشبية.

ويحاول أبناء بلدة بيت حانون على الحدود مع إسرائيل جمع شتات حياتهم بعد الحرب على قطاع غزة التي استشهد خلالها حوالي ألفي شخص.

فقد عاد البعض إلى أحياء مدمرة ولا توجد كهرباء منتظمة وبدؤوا برفع الأنقاض. ويحاول آخرون مثل أسرة فياض جعل مراكز النزوح منازل مؤقتة لهم فينامون فيها ويترددون على البلدة لالتقاط وإحضار بعض الممتلكات التي نجت من القصف والتدمير.

وتقول الأمم المتحدة إن 425 ألف شخص على الأقل تشردوا في قطاع غزة ويقيمون في ملاجئ طارئة أو عند أقارب لهم. وألحقت الهجمات الإسرائيلية الأضرار بحوالي 12 ألف منزل أو دمرتها بالكامل.

وقال محمد الكفارنة رئيس مجلس بلدية بيت حانون إن حوالي 70% من المنازل لم تعد صالحة للسكن في البلدة التي قتل فيها 91 شخصا خلال العدوان الإسرائيلي.

وأضاف الكفارنه أن البلدة شهدت مقاومة متوسطة لكن رد الفعل الإسرائيلي كان غير متناسب. ويقدر المجلس الأضرار التي لحقت بالمباني البلدية فقط بـ500 ألف دولار.

وأعلنت إسرائيل مقتل 64 من جنودها وثلاثة مدنيين في العملية التي أطلقتها في الثامن من يوليو فيما قالت إنها للرد على الصواريخ التي تطلقها المقاومة الفلسطينية.

يذكر أنه ستنتهي في وقت متأخر من الاثنين هدنة لمدة خمسة أيام دون ظهور أي بوادر على نتيجة حاسمة لمحادثات تجرى حاليا في القاهرة وتهدف إلى إنهاء الحرب وبسط التهدئة.