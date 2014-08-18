ضابط: طائرات موالية لحفتر قصفت طرابلس

أفراد مليشيات يتجمعون بجوار مبنى مدمر جراء القتال بطرابلس (رويترز)

قال صقر الجروشي قائد الدفاع الجوي للقوات العسكرية الموالية لحفتر إن عملية الكرامة وهي الحملة التي يشنها اللواء المتقاعد حفتر ضد الإسلاميين تؤكد أنها هي من نفذ الضربات الجوية على بعض مواقع ملشيات مصراتة بطرابلس العاصمة.

وأضاف الضابط الكبير لوكالة رويترز للأنباء أن قوات ليبية موالية لحفتر هي المسؤولة عن الضربات الجوية في العاصمة طرابلس.

وكانت الحكومة الليبية وفي أول رد فعل لها على الأخبار التي أفادت بأن طائرات حلقت فوق العاصمة الليبية ثم تبع تحليقها أصوات انفجارات قالت إنها لا تعرف الجهة التي شنت القصف الجوي لمواقع المليشيات في طرابلس.

وأضافت في بيان نقلته وكالة الأنباء الحكومية أن الحكومة "لا تملك في الوقت الحاضر أي أدلة قاطعة تمكنها من تحديد الجهة التي كانت وراء القصف".

وتشهد العاصمة الليبية منذ أكثر من شهر معارك ضارية بين مليشيات متناحرة تسعى للسيطرة على العاصمة.

وكانت سكان قالوا الاثنين إن طائرات حربية غير معروفة الهوية طارت فوق العاصمة الليبية طرابلس في ساعة مبكرة من صباح الاثنين أعقبها سماع دوي انفجارات.

وقالت قناة تلفزيونية ليبية إن طائرات استهدفت مواقع في طرابلس يدور قتال فيها بين المليشيات للسيطرة عليها منذ شهر. وأضافت أنه لم يتسن الاتصال بمسؤولين حكوميين للتعليق على ذلك أثناء الليل.

وأضاف سكان طرابلس إنهم سمعوا دوي عدة انفجارات ولكنهم قالوا إن سببها غير واضح ثم وساد الهدوء المدينة بعد ذلك.

وكانت مليشيات من مدينة مصراتة ومقاتلون مرتبطون ببلدة الزنتان الغربية تبادلا إطلاق النار من جديد الأحد في مناطق بطرابلس.

وبعد ثلاثة أعوام على إنهاء حكم القذافي فإن جهود ليبيا الهشة في السير باتجاه الديمقراطية بدت قريبة من الفوضى. وأدى القتال على مدى شهر في طرابلس وبنغازي إلى مزيد من الاستقطاب للفصائل السياسية والمليشيات المتحالفة معها.

ولا تملك حكومة ليبيا الضعيفة جيشا وطنيا عاملا وليس لها سيطرة تقريبا على العاصمة طرابلس، كما أن معظم المسؤولين يباشرون أعمالهم من مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد حيث انعقد البرلمان الجديد هربا من العنف.

واندلع معظم القتال بسبب الصراع على المطار الدولي في طرابلس الذي يسيطر عليه مقاتلون من الزنتان منذ دخولهم العاصمة خلال حرب 2011.

وأجبرت المعارك الأمم المتحدة والحكومات الغربية على إجلاء دبلوماسييها مخافة أن يتطور القتال وتتسع رقعته وتنزلق ليبيا إلى الحرب الأهلية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان إنها "تأسف بشدة لعدم وجود استجابة للمناشدات الدولية المتكررة ولجهودها الخاصة لأجل وقف فوري لإطلاق النار".