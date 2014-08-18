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سد الموصل تحت سيطرة الأكراد بمساعدة أمريكية

17/8/2014

 

استعادت قوات البيشمركة الكردية السيطرة على سد الموصل الاستراتيجي شمال العراق من تنظيم "الدولة الإسلامية"، بحسب مسؤولين أكراد, وقالت مصادر أمنية إن قوات البيشمركة شنت هجوما ً منذ فجر الأحد لاستعادة السد تحت غطاء جوية أمريكية.

وأكد المصدر إن قوات البيشمركة لا تزال تحاول إزالة الألغام والقنابل الموقوتة التي زرعت في المنطقة المحيطة بالسد.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أوعز بتوجيه ضربات جوية لمساندة القوات العراقية في حربها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"

في غضون ذلك, حذر وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير من إقامة دولة كردية مستقلة قائلا إن هذا سيزيد من زعزعة استقرار المنطقة ويزيد من الاضطرابات مع دول الجوار حسب تعبيره. وأكد شتاينماير في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره العراقي حسين الشهرستاني الأحد إن ألمانيا تقدم دعمها للحكومة العراقية في محاربة "الإرهاب".

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