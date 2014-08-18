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زيباري: الأكراد سيشاركون في محادثات تشكيل الحكومة الجديدة

18/8/2014

 

 

هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي السابق

قال وزير الخارجية العراقي المنتهية ولايته هوشيار زيباري اليوم الاثنين أن مسؤولين أكرادا سيشاركون في المفاوضات الخاصة بتشكيل حكومة عراقية جديدة في إشارة على احتمال تحسن العلاقات مع الإدارة المركزية.

 وأضاف زيباري أن قرارا نهائيا بخصوص ما إذا كان الأكراد سينهون تعليقهم للمشاركة في الحكومة سيتخذ في وقت لاحق

 وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي على خلافات سياسية واقتصادية مع الأكراد.

 وقال زيباري أن القوات الكردية طردت مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" داعش، واستعادت أكبر سد في العراق بدعم من الغارات الجوية الأمريكية.

 

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