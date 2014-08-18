زيباري: الأكراد سيشاركون في محادثات تشكيل الحكومة الجديدة

هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي السابق

قال وزير الخارجية العراقي المنتهية ولايته هوشيار زيباري اليوم الاثنين أن مسؤولين أكرادا سيشاركون في المفاوضات الخاصة بتشكيل حكومة عراقية جديدة في إشارة على احتمال تحسن العلاقات مع الإدارة المركزية.

وأضاف زيباري أن قرارا نهائيا بخصوص ما إذا كان الأكراد سينهون تعليقهم للمشاركة في الحكومة سيتخذ في وقت لاحق

وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي على خلافات سياسية واقتصادية مع الأكراد.

وقال زيباري أن القوات الكردية طردت مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" داعش، واستعادت أكبر سد في العراق بدعم من الغارات الجوية الأمريكية.