روسيا: التوصل لاتفاق لنقل المساعدات لأوكرانيا

قافلة المساعدات الروسية ( أرشيف )

قالت روسيا اليوم الاثنين أن كل المسائل المتعلقة بإرسالها لقافلة مساعدات إنسانية لأوكرانيا، حلت لكنها قالت أنه لم يتحقق أي تقدم في المحادثات المتعلقة بالتوصل لوقف لإطلاق النار أو حل سياسي للقتال الدائر في شرق أوكرانيا.

وعقب إجراء محادثات بين روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا في برلين أمس الأحد قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "أخيرا حلت كل المسائل فيما يتعلق بالمبادرة الروسية لإرسال 300 شاحنة محملة بالمساعدات الانسانية".

وأضاف في مؤتمر صحفي في برلين "تم الاتفاق على كل شيء مع أوكرانيا واللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وكانت أوكرانيا وروسيا على خلاف بشأن قافلة تضم 280 شاحنة روسية تحمل الماء والغذاء والدواء وتقف القافلة منذ أيام في روسيا قرب الحدود وسط اعتراضات من كييف التي تشتبه في أن القافلة قد تكون بمثابة خدعة روسية لنقل الأسلحة للانفصاليين وهو ما تنفيه موسكو.

ووصف لافروف الوضع في شرق أوكرانيا بأنه كارثة إنسانية وقال أن هناك حاجة لوقف إطلاق النار لأن المدنيين يتعرضون للقصف بسبب التقدم العسكري الأوكراني.

وأضاف لافروف "لا نستطيع الحديث عن نتائج إيجابية بخصوص التوصل لوقف لإطلاق النار وعلى صعيد العملية السياسية".

ومن جهته أخرى قال متحدث عسكري أوكراني أن الانفصاليين أطلقوا صاروخا على قافلة حافلات تقل نازحين من مدينة لوجانسك في شرق أوكرانيا اليوم الاثنين مما أسفر عن سقوط عدد غير محدد من الضحايا .

وقال متحدث باسم العملية العسكرية في الشرق "أطلق ارهابيون صواريخ جراد على قافلة للنازحين من لوجانسك قرب منطقتي خرياشتشوفاتي ونوفوسفيتليفكا نحن في انتظار معرفة عدد القتلى".

فيما ذكرت قناة إخبارية للمتمردين أن الانفصاليين والقوات الأوكرانية تبادلا إطلاق نيران المدفعية الثقيلة في المكان الذي كانت الحافلات تتحرك به.

إلا أن أندري بورجين نائب رئيس وزراء جمهورية دونيتسك الشعبية نفى مسؤولية الانفصاليين عن إطلاق الصاروخ على القافلة، وقال أن قوات المتمردين ليس لديها القدرة العسكرية لشن مثل هذا الهجوم مضيفا "الأوكرانيون أنفسهم قصفوا الطريق باستمرار بالطائرات وصواريخ جراد يبدو أنهم قتلوا مزيدا من المدنيين مثلما يفعلون على مدى أشهر، الآن لا نملك القدرة على إرسال صواريخ جراد إلى هذه المنطقة".