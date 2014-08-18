تمديد التهدئة بغزة 24ساعة للاتفاق على وقف النار

صورة للدمار الذي لحق بغزة جراء العدوان الإسرائيلي (أرشيف)

ذكرت مصادر فلسطينية للجزيرة أن المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين الجارية بالقاهرة توصلت لاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وينتظر أن يعلن عن الاتفاق منتصف هذه الليلة.

غير أن مصدرا داخل الوفد التفاوضي نفى ذلك وأكد أنه لم يتم التوقيع على أي اتفاق، وأن الأنباء في هذا الصدد غير صحيحة، كما أعلنت الفصائل الفلسطينة رفضها لأي هدنة حتى تتم الاستجابة للمطالب الفلسطينية.

وقد عاد الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى تل أبيب للتشاور مع قيادته السياسية، بينما يواصل الوفد الفلسطيني مشاوراته مع الجانب المصري.

وتنص بنود الاتفاق -حسب بعض المصادر- على إعادة إعمار قطاع غزة تحت إشراف حكومة التوافق الوطني التي يقودها رامي الحمد الله.

كما ينص على فتح كل المعابر المؤدية لقطاع غزة، ورفع الحصار وإدخال مواد البناء تحت رقابة دولية.

ووفق الاتفاق سيتم التدرج بتوسع مساحة الصيد البحري المسموحة للفلسطينيين من ستة أميال إلى تسعة أميال ثم إلى 12 ميلا خلال ستة أشهر.

وأضافت المصادر الفلسطينية أن الاتفاق ينص على حل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة خلال مدة أقصاها عام واحد. وينص مبدئيا على إنشاء ميناء وتأجيل بحث الأمر شهرا واحدا.

وقال مصدر للجزيرة إنه قد تم تمديد التهدئة في غزة 24 ساعة لاستكمال التفاهم بشأن الاتفاق، إلا أن الفصائل الفلسطينية أعلنت رفضها لأي تهدئة قبل الاستجابة للشروط الفلسطينية.

ومن المقرر انتهاء الهدنة الساعة 12:00 بتوقيت فلسطين "التاسعة بتوقيت غرينتش". ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن مصدر فلسطيني قوله إن الوسطاء المصريين يبذلون جهودا كبيرة للتوصل إلى اتفاق خلال الساعات المقبلة.

وقال الجانبان إنه لاتزال هناك فجوات للتوصل إلى هدنة طويلة الأجل والسماح بتدفق مساعدات الإعمار بعد خمسة أسابيع من القتال.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد القتلى جراء العدوان الإسرائيلي على غزة بلغ 2016 أغلبهم من المدنيين. كما قتل 64 جنديا إسرائيليا وثلاثة مدنيين في إسرائيل.

أبو مرزوق (يمين) وعزام الأحمد بعد خروجهما من اجتماع مع الوسطاء المصريين (AFP)

وقال مسؤول فلسطيني في وقت متأخر الأحد إن الموقف الإسرائيلي في المحادثات كما نقله لهم الوسطاء المصريين "يعتبر تراجعا عما تم إنجازه حتى الآن وعودة إلى نقطة الصفر مرة أخرى".

وأضاف المسؤول الذي لم يذكر اسمه لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن إسرائيل رفعت سقف مطالبها ووضعت شروطا "تعجيزية" خاصة فيما يتعلق بالقضايا الأمنية، وتابع أن الفلسطينيين يراجعون الموقف وسيقدمون ردهم الاثنين.

ونقلت الوكالة عن المسؤول قوله "إننا مصرون علي تحقيق مطالب شعبنا وفي مقدمتها وقف العدوان والبدء بعملية إعمار قطاع غزة وفك الحصار الإسرائيلى بشكل شامل".

من جهته قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الأحد إن أي اتفاق بشأن مستقبل غزة يجب أن يلبي متطلبات إسرائيل الأمنية، وحذر حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من مواجهة "ضربات قاسية" إذا استأنفت هجماتها.

وتسعى حماس أيضا إلى إقامة ميناء بحري في غزة وإعادة فتح مطار دمر في حروب سابقة في إطار أي هدنة طويلة الأجل لكن ليفني قالت إنه يجب التعامل مع مثل هذه القضايا في مرحلة لاحقة.

ولم تبد إسرائيل التي أطلقت عمليتها العسكرية على القطاع في الثامن من يوليو رغبة قوية في تقديم تنازلات كبيرة ودعت إلى نزع سلاح الفصائل الفلسطينية في القطاع الذي يعيش فيه 1.8 مليون فلسطيني.

بدورها قالت حركة حماس إن نزع سلاحها ليس خيارا مطروحا.