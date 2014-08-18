تركيا تستدعي السفير الألماني بشأن تقرير عن التجسس

قال مسؤول في وزارة الخارجية التركية أن تركيا استدعت السفير الألماني في أنقرة اليوم الأثنين بشأن ما نشرته دير شبيجل عن تجسس مخابرات ألمانيا على حليفتها في حلف شمال الأطلسي منذ سنوات.

وأكدت وزارة الخارجية التركية في بيان لها أن التقرير الذي نشرته مجلة دير شبيجل الألمانية عن تجسس برلين على أنقرة منذ سنوات "سيكون غير مقبول على الإطلاق اذا ثبت صحته".

وقالت المجلة الألمانية في مطلع الأسبوع إن برلين اعتبرت أنقرة هدفا مهما للتجسس في وثيقة حكومية منذ عام 2009.

والتقى القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية التركية أردوغان اسجان بالسفير الألماني ابرهارد بول للتعبير عن قلق تركيا من التقرير.

ومن جهته أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية دعوة الحكومة التركية السفير لبحث القضية لكنه رفض استخدام مصطلح "استدعاء".

وتعتبر ألمانيا أكبر شريك تجاري لتركيا في الاتحاد الأوروبي ويعيش فيها نحو ثلاثة ملايين تركي .