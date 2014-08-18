البشمركة: استعدنا السيطرة على سد الموصل بالكامل

سد الموصل يرتفع عليه علم تنظيم الدولة (أرشيف-الجزيرة)

قالت قوات البشمركة الكردية العراقية إنها استعادت السيطرة على أكبر سد في العراق من متشددي تنظيم الدولة الإسلامية الاثنين على الرغم من أن موظفا في الموقع قال إن المقاتلين الجهاديين لايزالون يسيطرون على أجزاء حيوية من السد المعرض للخطر.

وشكلت سيطرة متشددي تنظيم الدولة الإسلامية على سد الموصل في شمال العراق انتكاسة كبيرة للحكومة العراقية في بغداد وأثارت مخاوف من أن المسلحين المتشددين قد يقطعون إمدادات الكهرباء والمياه أو حتى يفجرون السد المتداعي مما قد يؤدي لخسائر بشرية هائلة وأضرار في منطقة وادي نهر دجلة.

وأشاد مسؤولون عراقيون بما وصفوه بالنصر الإستراتيجي باستعادة السيطرة على السد وأعلنوا أن الهدف المقبل سيكون استعادة السيطرة على الموصل نفسها وهي أكبر مدينة في شمال العراق والتي تبعد عن السد 40 كلم باتجاه المصب.

لكن أي خطر باق على السد من مقاتلي الدولة الإسلامية سيكون بمثابة بندقية مصوبة إلى رأس المدينة وسيبقيها رهينة لانهيار السد أو فتحة من قبل مسلحي تنظيم الدولة.

وقال هوشيار زيباري القيادي الكردي الكبير إن قوات من إقليم كردستان شبه المستقل تمكنت بدعم من ضربات جوية أميركية من السيطرة من خلال عملية صعبة على السد الذي يعاني من مشاكل هيكلية منذ بناه مهندسون من ألمانيا الغربية لصدام حسين في الثمانينيات.

وأضاف "استعادة السيطرة على السد استغرقت وقتا أطول مما ينبغي لأن الدولة الإسلامية زرعت به ألغاما أرضية".

من جهة أخرى عبر مسوؤولون في بغداد عن تصميمهم على قلب الموازين ضد الدولة الإسلامية التي تهدد حملتها لإقامة خلافة إسلامية في المنطقة بتمزيق وحدة العراق.

وقال صباح نوري وهو متحدث باسم وحدة مكافحة الإرهاب العراقية "التكتيك الجديد في شن هجمات مباغته محاطة بالسرية أثبت نجاحه ونحن عازمون على اتباع نفس الأساليب الجديدة في الهجمات وبمساعدة المعلومات الاستخبارية التي يقدمها الأميركان"، وتابع نوري "المحطة التالية ستكون الموصل".

وساعدت الولايات المتحدة الأكراد بسلسلة من الضربات الجوية ضد مقاتلي الدولة الإسلامية -وهي الأولى منذ سحبت واشنطن جنودها من العراق في عام 2011- وقالت إن تلك الهجمات تمنع وقوع إبادة جماعية في الصراع الذي تسبب في تشريد مئات الآلاف.

كما سلحت عدة دول من الاتحاد الأوروبي الأكراد أو قالت إنها ستفعل ذلك، ولايزال التدخل في العراق مسألة حساسة سياسية بعد المعارضة الشديدة من الرأي العام للغزو الغربي الذي أعقبه احتلال طويل غلبت عليه إراقة الدم، ومن جهته قلل رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون من احتمال تنفيذ عملية برية جديدة في العراق.

لكن موظفا يعمل في السد شكك في رواية الحكومة للأحداث وقال لوكالة رويترز للأنباء إن "مقاتلي الدولة الإسلامية لايزالون يسيطرون بشكل كامل على منشآت السد الحيوية ومعظمهم يحتمي بمواقع حساسة من السد لتفادي ضربات جوية".

ولم يقدم الموظف تفاصيل أخرى لكن مهندسين عبروا عن قلقهم مرارا بشأن حالة السد الذي يبلغ عرضه 3.5 كلم الذي يعاني من مشاكل هيكلية منذ الإطاحة بصدام حسين عام 2003.

وذكر تقرير لسلاح المهندسين الأميركي صدر عام 2007 وحصلت عليه صحيفة واشنطن بوست أن السد الذي يحجز خلفه حوالي 12 مليار متر مكعب من مياه نهر دجلة قد يغمر مدينتين ويقتل عشرات الآلاف من الأشخاص إذا دمر أو انهار، وقد يصل فيضان المياه إلى بغداد التي تقع على بعد 400 كلم.

وعندما صدر ذلك التقرير قال مسؤولون عراقيون في حينه إن هذه التحذيرات تثير القلق بدون داع وقالوا إنه يجري اتخاذ إجراءات لتقوية دعائم السد الذي تضرر جراء انهيارات داخلية سببها جرف التربة من حوله.

من جهة أخرى وفي سياق تشكيل حكومة توافقية في العراق قال هوشيار زيباري وهو مسؤول كردي كبير كردي شغل منصب وزير الخارجية في الحكومة المنتهية ولايتها إن مسؤولين من الأكراد سينضمون للمحادثات بشأن تشكيل حكومة جديدة لا تقصي أحدا وتعتبر حيوية للتصدي للمتشددين الذين سيطروا على مناطق واسعة من البلاد.

وأضاف زيباري إن المسؤولين الأكراد سيشاركون في مفاوضات تشكيل الحكومة في مؤشر على احتمال تحسن العلاقات مع الحكومة المركزية.

وتنحي رئيس الوزراء نوري المالكي الأسبوع الماضي بعد انتقادات بأن سياساته التي قامت على تفضيل الشيعة دفعت بعض أفراد الأقلية السنية للانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية.

وكلف حيدر العبادي وهو شيعي أيضا لكنه أقل ميلا للتصادم ويوصف بالاعتدال بتشكيل حكومة جديدة تضم أفرادا من الأقليات الرئيسية في العراق بهدف تشكيل جبهة موحدة للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد.

وقال زيباري إن القرار النهائي بشأن إن كان الأكراد سينهون تعليق مشاركتهم في الحكومة سيتخذ في وقت لاحق. وكان نوري المالكي خاض نزاعات مع الأكراد بشأن الموازنة والنفط.

وفي الأسبوع الماضي عرض شيوخ العشائر ورجال الدين من المناطق السنية تأييدا مشروطا للحكومة الجديدة، وقال أحد أقوى شيوخ العشائر نفوذا إنه على استعداد للعمل مع العبادي بشرط أن تحترم الحكومة الجديدة حقوق السنة.