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افتتاح دار للوثائق المصرية بأكتوبر المقبل

18/8/2014
ستضم الدار مركزا لترميم والمعالجة (Getty-أرشيف)

أعلنت وزارة الثقافة المصرية عن قرب افتتاح "دار الوثائق" بحي الفسطاط في القاهرة في أكتوبر المقبل والتي ستتيح مئات الآلاف من الوثائق للباحثين كما ستضم أقساما متخصصة في مجال الترميم.

وستضاف دار الوثائق الجديدة إلى (الكتبخانة المصرية) التي تأسست عام 1870 "أول مكتبة وطنية في العالم العربي" وأعيد افتتاحها عام 2010 بعد ترميم استغرق ست سنوات.

وتفقد جابر عصفور وزير الثقافة المصري مبنى دار الوثائق الجديد بمنطقة الفسطاط بالقاهرة تمهيدا لافتتاحه، وقال إنه سيكون "صرحا ثقافيا ضخما".

وقالت الوزارة في بيان إن المبنى الذي يتكون من خمسة أدوار تكلف 120 مليون جنيه مصري (حوالي 17 مليون دولار) ويحتوي على متحف لأبرز الوثائق التي تتناول تاريخ مصر والعالم العربي منذ العصر الفاطمي وحتي الآن.

وأضاف البيان أن دار الوثائق التي ستتيح مئات الآلاف من الوثائق للباحثين ستكون مركزا ثقافيا وستضم أيضا قاعات متخصصة لورش العمل الدراسية والتدريب في مجال التصنيف والفهرسة والترميم والصيانة التي تستهدف "توفير بيئة سليمة وخالية من الميكروبات للوثائق".

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