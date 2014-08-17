مقتل جنديين وأربعة مسلحين شرق اليمن

جنود يمنيون يستعرضون عبوات ناسفة أبطلوها أثناء العمليات العسكرية (رويترز)

قال مسؤول أمني يمني الأحد إن جنديين وأربعة يشتبه بأنهم من المسلحين المتشددين قتلوا عندما دهم الجنود منزلا يستخدمه المسلحون في محافظة حضرموت المضطربة شرق اليمن.

وشهدت حضرموت نشاطا متزايدا من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي طرد من محافظتي شبوة وأبين الجنوبيتين في وقت سابق هذا العام بسبب الهجمات الأميركية بطائرات دون طيار وحملة من الجيش اليمني.

ونقل موقع 26 سبتمبر التابع لوزارة الدفاع عن مصدر عسكري قوله إن عمليات الدهم وقعت في بلدة القطن بعد منتصف الليل وذكر أن جنديا قتل وأصيب خمسة آخرون. كما أضاف البيان أن أربعة من المسلحين المتشددين قتلوا وتم اعتقال خمسة "عناصر إرهابية".

وقال مسؤول محلي إن هجوما بطائرة بدون طيار أدى لمقتل ثلاثة يشتبه بأنهم من مقاتلي القاعدة كما قتل ثلاثة جنود يمنيين واثنان من مقاتلي القاعدة عندما أحبطت قوات الأمن هجوما بعدد من السيارات الملغومة في حضرموت يوم الخميس.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أرسل الجيش اليمني تعزيزات إضافية لمنطقة وادي حضرموت شمال شرق اليمن للتصدي لمحاولة جماعة أنصار الشريعة التابعة للقاعدة في جزيرة العرب إعلان إمارة إسلامية في مدينة سيئون.

واستغل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الفراغ -الذي حدث بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس علي عبد الله صالح بعد 33 عاما من الحكم- ليهيمن على مناطق في الجنوب والشرق. ومنذ ذلك الحين يهاجم التنظيم بشكل متكرر منشآت للدولة من بينها معسكرات للجيش ومبان حكومية في جميع أنحاء البلاد في أعمال عنف أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص.