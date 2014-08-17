البث الحي
منوعات

مقتل جنديين وأربعة مسلحين شرق اليمن

17/8/2014
جنود يمنيون يستعرضون عبوات ناسفة أبطلوها أثناء العمليات العسكرية (رويترز)

قال مسؤول أمني يمني الأحد إن جنديين وأربعة يشتبه بأنهم من المسلحين المتشددين قتلوا عندما دهم الجنود منزلا يستخدمه المسلحون في محافظة حضرموت المضطربة شرق اليمن.

وشهدت حضرموت نشاطا متزايدا من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي طرد من محافظتي شبوة وأبين الجنوبيتين في وقت سابق هذا العام بسبب الهجمات الأميركية بطائرات دون طيار وحملة من الجيش اليمني.

ونقل موقع 26 سبتمبر التابع لوزارة الدفاع عن مصدر عسكري قوله إن عمليات الدهم وقعت في بلدة القطن بعد منتصف الليل وذكر أن جنديا قتل وأصيب خمسة آخرون. كما أضاف البيان أن أربعة من المسلحين المتشددين قتلوا وتم اعتقال خمسة "عناصر إرهابية".

وقال مسؤول محلي إن هجوما بطائرة بدون طيار أدى لمقتل ثلاثة يشتبه بأنهم من مقاتلي القاعدة كما قتل ثلاثة جنود يمنيين واثنان من مقاتلي القاعدة عندما أحبطت قوات الأمن هجوما بعدد من السيارات الملغومة في حضرموت يوم الخميس.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أرسل الجيش اليمني تعزيزات إضافية لمنطقة وادي حضرموت شمال شرق اليمن للتصدي لمحاولة جماعة أنصار الشريعة التابعة للقاعدة في جزيرة العرب إعلان إمارة إسلامية في مدينة سيئون.

واستغل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الفراغ -الذي حدث بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس علي عبد الله صالح بعد 33 عاما من الحكم- ليهيمن على مناطق في الجنوب والشرق. ومنذ ذلك الحين يهاجم التنظيم بشكل متكرر منشآت للدولة من بينها معسكرات للجيش ومبان حكومية في جميع أنحاء البلاد في أعمال عنف أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص.

المزيد من منوعات

في مواجهة كورونا.. موريتانيا تنظم حملة "بالقرآن نرفع البلاء"

موريتانيا تواجه خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (الأناضول)

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)
الأكثر قراءة

فاقد للوزن ويمشي بصعوبة.. أول ظهور لمحمود عزت منذ اعتقاله قبل أشهر (فيديو)

القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، في قاعة المحكمة (مواقع التواصل)

صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل روايات الشهود الرئيسيين في قضية مقتل ريجيني

الباحث الإيطالي جوليو ريجيني اعتقل في يناير 2016 في مصر وعُثر عليه قتيلا بعدها بأيام

تفاصيل اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)