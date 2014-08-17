عشرات القتلى والجرحى بقصف جوي للرقة

لقي ما لا يقل عن 31 عنصرا وقياديا من تنظيم الدولة الإسلامية مصرعهم وأصيب العشرات بجراح جراء تنفيذ طائرات النظام الحربية 25 غارة جوية على الأقل، بينها 14 على مباني القضاء العسكري، والرقابة والتفتيش وفرع الأمن السياسي وكراج "سفارة حلب"، ومناطق بجوار مباني المحافظة ومشفى الطب الحديث والمشفى الوطني وكراج الحافلات في محافظة الرقة.

كما شن الطيران السوري 11 غارة على مناطق في مدينة الطبقة ومحيطها وقرى في ريفها، كما قتل وجرح ما لا يقل عن 18 مواطنا مدنيا بينهم أطفال، خلال الغارات على مدينة الرقة.

وفي محافظة ريف دمشق، تأكد مقتل ما لا يقل عن 20 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، جراء تفجير مقاتلي الكتائب الإسلامية لنفق في مدينة داريا بالغوطة الغربية.