اندلاع القتال مجددا بين المعارضة السورية وتنظيم الدولة

عناصر الجيش الحر يتخذون ساترا أثناء الاشتباكات الأخيرة (الجزيرة)

اندلعت مجددا اشتباكات بين مقاتلي المعارضة السورية وتنظيم الدولة الإسلامية في ريفي حلب وحماة، في حين استهدفت المعارضة حاجزا للنظام في ريف اللاذقية.

فقد قال ناشطون سوريون إن اشتباكات دارت بين مقاتلي المعارضة وتنظيم الدولة في محيط قرية صوران بريف حلب.

وامتدت الاشتباكات بين الطرفين إلى الجبهة الشمالية في ريف حلب، حيث استهدفت كتائب الجيش الحر مواقع تابعة للتنظيم وألحقت به أضرارا مادية وإصابات بشرية.

وكان الجيش الحر قد أرسل تعزيزات عسكرية إلى ريف حلب الشمالي لدعم مقاتليه ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وأفاد ناشطون بأن كتائب الجيش الحر في ريف حماة استهدفت مطار حماة العسكري، كما أشار مركز حماة الإعلامي إلى أن الاشتباكات الضارية متواصلة بين كتائب الجيش الحر وقوات النظام في مدينة مورك بريف حماة.

واستهدف مقاتلو الجيش الحر تجمعات للنظام في طريق حماة/إمحرده عقب سيطرتهم على بلدتي الشيحة وأرزه المواليتين للنظام.

كما استهدف مقاتلو الجيش الحر بالأسلحة المتوسطة حاجزا عسكريا لقوات النظام في جبل الأكراد في ريف اللاذقية باشتباكات متقطعة جرت خلال الساعات الأخيرة بين الطرفين.

وفي رد فعل للنظام على التقدم الذي أحدثه الجيش الحر ألقت المروحيات البراميل المتفجرة على جبل الأكراد، كما جددت قوات النظام قصفها المدفعي على ريف اللاذقية.

وفي ريف دمشق فجرت كتائب المعارضة السبت نفقا شقته قوات النظام السوري في مدينة داريا كانت تسعى من خلاله للوصول إلى مقام السيدة سكينة الواقع وسط المدينة والخاضع لسيطرة المعارضة، ثم دارت بعد ذلك اشتباكات عنيفة بين الطرفين استمرت ساعات وأسفرت عن مقتل ثلاثة عناصر من قوات النظام وجرح آخرين، وأشارت شبكة شام إلى أن تلك الاشتباكات تزامن معها قصف مدفعي عنيف لمدفعية النظام على المدينة.

وفي القلمون بريف دمشق أيضا استمرت الاشتباكات بين الجانبين في جرد رأس المعرة فقد استهدف مقاتلو المعارضة تجمعات لقوات النظام بالهاون وسط قصف جوي عنيف على المنطقة وقد قتل عدد من مقاتلي المعارضة والجنود النظاميين في تلك المعارك والقصف المعارك.

وفي سياق آخر ولكن في سوريا ومع تمدد عنف تنظيم الدولة قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تنظيم الدولة الإسلامية قتل خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من سبعمائة معظمهم مدنيون من أفراد عشيرة سنية حاولت التمرد عليه في محافظة دير الزور السورية الحدودية مع العراق.

وأسفرت الأزمة السورية عن مقتل ما يزيد عن 170 ألفا منذ اندلاعها منتصف مارس2011 إضافة إلى تهجير ونزوح الملايين.