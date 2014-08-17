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الرئيس اليمني يكلف مسؤولين لتنفيذ وقف إطلاق النار

17/8/2014

أعلن مصدر حكومي يمني أن الرئيس عبد ربه منصور هادي كلف مسؤولين حكوميين وعسكريين بالنزول إلى محافظة الجوف شمال البلاد لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين قوات الجيش المسنودة برجال القبائل وجماعة الحوثي والذي توصلت إليه اللجنة الرئاسية مطلع الشهر الجاري.

وذكر المصدر في بيان صحفي اليوم أن محافظ محافظة مأرب سلطان العرادة وقائد الشرطة العسكرية عوض بن فريد وصلا إلى محافظة الجوف الأحد على متن طائرة عسكرية، بتكليف من رئيس الجمهورية وبرفقة اللجنة الرئاسية السابقة التي كانت تضم محافظ الجوف محمد سالم الشريف وعدد من شيوخ القبائل.

  وأشار إلى أن الوسطاء الحاليين يسعون برفقة اللجنة الرئاسية إلى وقف إطلاق النار في جميع الجبهات، عبر تنفيذ الاتفاق الموقع بين طرفي النزاع مطلع الشهر الجاري.

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