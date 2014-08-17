البشمركة تستعيد الجزء الشرقي من سد الموصل

إحدى المقاتلات الأميركية المنفذة للهجمات الجوية (الجزيرة)

أعلن مصدر عسكري كردي أن قوات البشمركة الكردية سيطرت السبت على الجانب الشرقي من سد الموصل شمالي العراق، في مستهل هجوم بغطاء جوي أميركي لاستعادة السد وبلدات من تنظيم الدولة الإسلامية الذي قالت تقارير إنه أعدم عشرات الإيزيديين.

من جهتها أكدت القيادة الوسطى في الجيش الأميركي تنفيذها ما لا يقل عن تسع غارات على أهداف تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية قرب إربيل وسد الموصل السبت لمؤازرة الجهود العسكرية للبشمركة وبغية تعزيز الجهود الإنسانية لمساعدة النازحين في منطقة سنجار.

وتابعت القيادة الوسطى إن كل الهجمات استهدفت دعم الجهود الإنسانية في العراق وحماية الأفراد والمنشآت الأميركية هناك.

وقال أحد قادة قوات البشمركة لوكالة الصحافة الفرنسية "AFP" إن القوات الكردية قتلت عددا من عناصر تنظيم الدولة في الاشتباكات التي جرت في الجانب الشرقي من السد.



وقال إن هناك "أخبارا سارة" قد تأتي خلال ساعات, في إشارة إلى احتمال استعادة السد بالكامل الذي انسحبت منه البشمركة الكردية نهائيا في السابع من هذا الشهر إثر هجوم لمسلحي تنظيم الدولة.

ويبعد سد الموصل خمسين كيلومترا عن الموصل ويخزن خلفه 12 مليار متر مكعب من المياه، وحذر مسؤولون أكراد من أن إصابته أو تفجيره يمكن أن يؤدي إلى إغراق مناطق على طول نهر دجلة وصولا إلى بغداد.

وتقدمت قوات البشمركة باتجاه السد صباح السبت تحت غطاء مكثف من القصف الجوي الأميركي لمواقع تابعة لتنظيم الدولة.

ويشهد جبل سنجار استعدادات مكثفة من تشكيلات عسكرية كردية مختلفة تمهيدا لبدء هجوم شامل لاستعادة قضاء سنجار، وفقا لما أفاد مراسل الجزيرة الذي زار الجبل والتقى عسكريين من البشمركة برفقة مستشارين عسكريين أميركيين.

يذكر أن جبل سنجار يمتد بطول 70 كلم ولجأ إليه آلاف من الإيزيديين الفارين من سنجار إثر توغل مسلحي تنظيم الدولة فيها مؤخرا وقيامهم بارتكاب العديد من المجازر بحق المدنيين.

وأفاد مراسل الجزيرة في إقليم كردستان العراق بأن الطائرات الأميركية والقوات العراقية كثفت قصفها مواقع تابعة لتنظيم الدولة في قضاء سنجار غربي الموصل وبالقرب من السد، في مسعى لتمكين القوات التي تهاجم من الأرض من استعادة البلدة.

وكانت شبكة "CNN" الإخبارية الأميركية قد ذكرت أن عملية عسكرية أميركية عراقية مشتركة انطلقت فجر السبت في محاولة لاستعادة سد الموصل.

وكانت القيادة الأميركية الوسطى قالت إن الولايات المتحدة شنت غارات جوية ضد مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق قرب مدينة إربيل عاصمة كردستان وسد الموصل.

وسقط سد الموصل وهو أكبر سد في العراق في يد مقاتلي الدولة الإسلامية في وقت سابق من الشهر الجاري. ويمكن أن تعطي السيطرة على هذا السد هؤلاء المقاتلين القدرة على إغراق المدن وقطع إمدادات المياه والكهرباء الحيوية.

وبعد استيلاء الدولة الإسلامية على مدينة الموصل بشمال العراق في يونيو أثار تقدمها السريع إلى حدود كردستان العراقية قلق بغداد وأدت في الأسبوع الماضي إلى شن الولايات المتحدة لأول هجمات جوية على العراق منذ انسحاب القوات الأميركية في 2011.

وأضافت القيادة الوسطى في بيان أن"الغارات الجوية التسع التي شنت حتى الآن دمرت أو ألحقت أضرارا بالكثير من المعدات والمركبات التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، وأوضحت أن طائرات مقاتلة وطائرات بلا طيار شاركت في الهجمات.