الانفصاليون يسقطون مقاتلة ميغ 29 أوكرانية

مقاتلة ميغ-29 (Getty-أرشيف)

قال أوليكسي دميتراشكيفيسكي المتحدث باسم الجيش الأوكراني الأحد إن انفصاليين موالين لروسيا أسقطوا مقاتلة أوكرانية من طراز ميغ-29 في منطقة لوغانسك بشرق البلاد خلال الليلة الماضية.

وأضاف المتحدث أن الطيار تمكن من القفز من الطائرة وعثر عليه فيما بعد.

من جهة أخرى قال أندري ليسينكو وهو متحدث عسكري آخر باسم الجيش الأوكراني الأحد إن القوات الحكومية الأوكرانية تمكنت من السيطرة على مركز للشرطة في مدينة لوغانسك الواقعة على الحدود مع روسيا والتي يسيطر عليها انفصاليون موالون لموسكو منذ إبريل، وأوضح أن القوات رفعت علم أوكرانيا فوق المركز.

وصرح للصحفيين إن معدات عسكرية روسية جديدة شوهدت وهي تنقل إلى داخل أوكرانيا قادمة من روسيا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ومن بينها ثلاثة أنظمة لصواريخ جراد.

وتابع أن طائرات روسية بدون طيار انتهكت المجال الجوي الأوكراني عشر مرات على الأقل.