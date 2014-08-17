استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل بالقاهرة

عزام الأحمد يتوسط الوفد الفلسطيني بجولة المفاوضات السابقة (رويترز-أرشيف)

استؤنفت الأحد في القاهرة المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين عبر وسطاء مصريين في محاولة للتوصل إلى هدنة أكثر ديمومة بدلاً من وقف إطلاق النار الحالي الذي سينتهي أجله منتصف ليل الاثنين.

وقال مفاوض فلسطيني في المباحثات غير المباشرة مع إسرائيل إن زملاءه في الوفد "أقل تفاؤلاً" بما يمكن أن تتمخض عنه جولة المفاوضات من نتائج.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس للأنباء عن مفاوض فلسطيني تحدث إليها بشرط عدم ذكر اسمه وله إن إحدى النقاط العالقة في المفاوضات تتمثل في إصرار حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على أن تتعهد إسرائيل برفع الحصار عن قطاع غزة قبل انتهاء المباحثات بين الجانبين.

ووصل الوفد الفلسطيني بالفعل إلى مطار القاهرة الدولي في حين يتوقع وصول الوفد الإسرائيلي في وقت لاحق لاستئناف مباحثاتهما بعد أن تشاورا مع قيادتيهما السياسية بنهاية الأسبوع.

ويأتي استئناف المفاوضات بناء على اقتراح مصري يقضي ووفقا لوثيقة قالت وكالة الصحافة الفرنسية "AFP" إنها تلقت نسخة منها بتطبيق وقف دائم لإطلاق النار على أن تبدأ مفاوضات جديدة خلال شهر.

وكانت حركة حماس قد رفضت اقتراحات قدمتها القاهرة للمفاوضين الفلسطينيين سعيا لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واعتبرتها غير كافية ولوحت باحتمال استئناف القتال عندما تنتهي الهدنة الحالية.

وتنتهي الهدنة الحالية ليل الاثنين.

وقالت إسرائيل بدورها إنها لم تقبل بعد الاقتراحات لكنها أشارت إلى أن مبعوثيها مستمرون مثل الفلسطينيين في حضور المحادثات يوم الأحد. وصرح بنيامين نتنياهو للصحفيين بأنه لا اتفاق في القاهرة بدون "رد واضح" على الاحتياجات الأمنية لإسرائيل.

وتريد حماس إنهاء الحصار الإسرائيلي للقطاع وفتح المعبر مع مصر وإنشاء ميناء بحري ومطار كجزء من أي اتفاق لوقف دائم للعمليات القتالية مع الدولة اليهودية.

ويأتي استئناف المفاوضات بناءً على اقتراح مصري يقضي -وفقاً لوثيقة قالت وكالة الصحافة الفرنسية إنها تلقت نسخة منها- بتطبيق وقف دائم لإطلاق النار على أن تبدأ مفاوضات جديدة خلال شهر.

وعندها سيتم التطرق إلى مسائل شائكة مثل فتح ميناء ومطار كما يطالب الفلسطينيون ويرفض الإسرائيليون، أو تسليم إسرائيل جثتي اثنين من جنودها مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين.

ومن مقترحات القاهرة تقليص المنطقة العازلة على طول حدود قطاع غزة مع إسرائيل تدريجياً ووضعها تحت مراقبة قوات الأمن التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية. أما بشأن رفع الحصار فلم تكن الوثيقة المصرية واضحة، واكتفت بالإشارة إلى فتح نقاط عبور مغلقة بموجب اتفاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

أسامة حمدان (أرشيف)

وكان أسامة حمدان القيادي في حركة حماس قال إن العروض التي قُدِّمت للوفد الفلسطيني في القاهرة "لا تلبي طموح المطالب الفلسطينية".

وأضاف حمدان على صفحته على موقع فيسبوك الإلكتروني السبت أن "على إسرائيل القبول بشروط الشعب الفلسطيني أو مواجهة حرب استنزاف طويلة".

ولم تظهر إسرائيل -التي بدأت هجومها العسكري في الثامن من يوليو لمنع ما قالت إنه إطلاق صواريخ من قطاع غزة عبر الحدود- اهتماما كبيرا بتقديم تنازلات. وتطالب إسرائيل في الوقت نفسه بنزع سلاح غزة في أي اتفاق طويل الأجل وهو ما ترفضه حماس وفصائل المقاومة رفضا بات بل وترفض الحديث في من الأصل.

كما قال مسؤول إسرائيلي طلب عدم نشر اسمه "لم توافق إسرائيل حتى الآن على أي اقتراح"، وأضاف المسؤول "لن يتم التوصل إلى تفاهمات "حول الهدنة طويلة الأجل" إلا إذا كانت تلبي المصالح الأمنية الإسرائيلية بشكل واضح".

من جهته أثنى عباس الذي كان يتحدث من رام الله حيث مقر حكومته على الوساطة المصرية، وقال في كلمة نقلها التلفزيون إن الهدف هو منع القتال والالتزام بالمبادرة المصرية دون غيرها.

وقالت الأمم المتحدة إن 425 ألفا من أصل 1.8 مليون فلسطيني يسكنون قطاع غزة نزحوا بسبب الحرب التي أدت إلى مقتل أكثر من 1900 فلسطيني و67 إسرائيليا.

ويقول مسؤولو مستشفيات في القطاع الصغير المكتظ بالسكان إن معظم القتلى الفلسطينيين مدنيون.

من جهة أخرى نظم عدة آلاف من أعضاء الأحزاب اليسارية الإسرائيلية وجماعات النشطاء مظاهرة مناهضة لسياسة الحكومة في تل أبيب اليوم السبت، وكتب على إحدى اللافتات "عندما يغيب السلام تأتي الحرب".