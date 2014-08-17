اختبار سيارة غوغل ذاتية القيادة بكاليفورنيا

سيارة غوغل ذاتية القيادة "المستقلة" (Getty)

قام فريق تقني من شركة غوغل بتجربة سيارة غوغل ذاتية القيادة والتي تسير دون سائق وقد تمت تجربتها في شوارع ضاحية ماونتن فيو الهادئة بوادي السليكون بولاية كاليفورنيا حيث مقر شركة الإنترنت العملاقة.

وقال أحد التقنيين التابعين لغوغل معلقا على التجربة: إنها تتوقف عند إشارة التوقف، تنحدر عند المنعطفات، لا تتمايل أو تهتز، إنها سيارة غوغل ذاتية القيادة

المهندسون الذين أجروا التجربة ليسوا من خبراء السيارات وإنما هم مهندسون بارعون في علوم الكمبيوتر والتكنولوجيا، كما لم تسر السيارة بسرعة عالية على الرغم من أن المهندسين قالوا إنه في بعض الأوقات يكون السير بسرعة أكثر أمانا من الالتزام بالحد المسموح به خلال التجربة.

من جهته قال ديمتري دولغوف مهندس البرمجيات الروسي المولد ومهندس المشروع إن "آلاف الأشخاص يقتلون في حوادث السيارات كل عام، هذه "السيارة" قد تغير كل ذلك". ويطلق ديمتري على السيارة ذاتية القيادة اسم فني "المستقلة" ويعممه على كل السيارات التي يمكنها قيادة نفسها بنفسها.

وكانت غوغل أعلنت عن البرنامج الخاص بالسيارات "ذاتية القيادة" التي تسير دون سائق عام 2010 غير أنه بدأ في العام الماضي فقط.

وأضاف دولغوف إن البرنامج قد لا يؤثي ثماره الحقيقية قبل سنوات، ومن ثم فإن شركة غوغل لا تكشف عن أي خطط تجارية لهذه السيارة التي تسير دون سائق إن كانت هناك خطة.

وكان دولغوف قد قام برحلة في الآونة الأخيرة بواحدة من هذه السيارات وسار بها مسافة 725 كلم من وادي السليكون حتى تاهو والعودة ثانية.

وخلال جولة تجربة السيارة التي استغرقت 25 دقيقة كان بريان تروسيليني "السائق الاختباري الرئيسي" يجلس على مقعد السائق تحسبا لحدوث أي طارئ بحيث يحول القيادة فورا للوضع العادي ولكن لم يحدث ما يستدعي ذلك خلال التجربة.

وجلس دولغوف في مقعد السيارة الخلفي وقام بإدخال وبرمجة الوجهة المطلوبة في جهاز كمبيوتر محمول موصول بالسيارة. وفقام البرنامج بتحديد مسارالرحلة على الخريطة ثم انطلقت السيارة.

واستمرت السيارة بالسير دون مفاجآت سوى واقعة مثيرة واحدة عندما انحرفت سيارة قادمة من الاتجاه المعاكس لليسار ناحية سيارة غوغل ذاتية القيادة لتصبح أمامها وجها لوجه لتستخدم سيارة غوغل المكابح بكفاءة وتتوقف ليصحح سائق السيارة العاددية فيما بعد مسارة بعيدا لتستأنف سيارة غوغل رحلتها.

وأوضح المهندس دولغوف أن السيارة مبرمجة لتسير بالحد المسموح به للسرعة غير أن الأبحاث توضح أن الالتزام بهذا الأمر "السير بالحد المسموح به من السرعة على الطرقات" في الوقت الذي تسير فيه سيارات أخرى بشكل أسرع قد يكون خطيرا. وبناء على ذلك فقط برمجت السيارة "المستقلة" على تجاوز حد السرعة بما يصل إلى 16 كلم في الساعة عندما الحاجة وعندما تسمح الأوضاع المرورية بذلك.