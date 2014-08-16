هبوط إيرادات السياحة 24.7% بنصف العام الأول بمصر

قالت وزارة السياحة المصرية إن إيرادات البلاد من السياحة هبطت 24.7% في النصف الأول من 2014 مع انخفاض عدد الزوار. ونقلت الوزارة في بيان صحفي عن عادلة رجب المستشارة الاقتصادية للوزارة قولها إن عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال النصف الأول من العام تراجع بنحو 25% إلى 4.5 مليون سائح وأن الإيرادات تراجعت 24.7% "لتتجاوز ثلاثة مليارات دولار" في تلك الفترة، ولم يحدد البيان حجم الإيرادات بالضبط والتي تم على أساسها تحديد حجم التراجع.

وعزت رجب انخفاض الإيرادات وعدد السائحين إلى "حادث طابا الأرهابي الذي أدى إلى انتكاسة حركة السياحة". وتعتبر إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة في البلاد.

وكان تفجير حافلة تقل سياحا كوريين في طابا الواقعة بشبه جزيرة سيناء في فبراير الماضي قد وجه لطمة قوية لصناعة السياحة المترنحة في مصر في وقت كانت تحاول فيه الخروج من الأزمة التي ألمت بها جراء الاضطرابات السياسية في السنوات الثلاث الأخيرة.

وكانت ألمانيا حذرت في حينه مواطنيها من السفر إلى سيناء الذي تلاه تحذير مماثل من حوالي 15 دولة ولكن خلال أغسطس الحالي ألغت ألمانيا والكثير من تلك الدول تحذيرات السفر إلى مصر.

وأضافت رجب إن إلغاء تحذيرات السفر من قبل ألمانيا وبعض الدول سيجعل الفترة المقبلة تشهد "تحسنا نسبيا في الأداء من حيث الأرقام". وتابعت أن متوسط إنفاق السائح ارتفع من 62 دولارا إلى 72 دولارا في الليلة الواحدة.

وفي عام 2013 انخفضت إيرادات مصر من السياحة بنسبة 41% إلى 5.9 مليار دولار وبلغ عدد السائحين 9.5 مليون سائح بانخفاض كبير عن مستواه قبل الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة يناير 2011. وكانت مصر قد اجتذبت حوالي 14.8 مليون سائح عام 2010.