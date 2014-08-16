دراسة تحذر من الإفراط بتناول النودلز خصوصا للنساء

الإفراط بتناول النودلز يسبب مخاطر صحية عديدة (Getty-أرشيف)

لاحظ باحثون في دراسة نشرت في مجلة "Journal of Nutrition" التي تشرف عليها الجمعية الأميركية للتغذية إزدياد معدلات الإصابة بالأمراض القلبية، إضافة لزيادة الوزن والسكري في كوريا الجنوبية خلال السنوات الأخيرة.

وهي الدولة الأكثر استهلاكاً للنودلز في العالم بمعدل 3.4 مليار علبة نودلز سنوياً، ووجد الباحثون خلال دراستهم لظاهرة إدمان هذا النوع من المعجنات الآسيوية أن النودلز يسبب ما يسمى طبياً "متلازمة إكس" -والمعروفة طبيا أيضا بالمتلازمة الأيضية- وتصيب واحدا من كل خمسة أشخاص حول العالم، وتتسبب بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين وداء السكري.

ولأسباب فشل العلماء في تفسيرها حتى الآن فإن "النودلز" يؤثر بشكل أكبر على صحة النساء من الرجال على الرغم من ضررره على الجنسين، ولكن الباحثون يعتقدون أن هناك مواد كيميائية موجودة في هذه المعكرونة اللذيذة تؤثر في عمل الهرمونات، وعلى وجه الخصوص هرمون الأنوثة "الإستروجين"، وهو ما قد يعزو تأثير النودلز الأكبر على النساء تحديدا أكثر من الرجال.

من جهته شرح الباحث الرئيسي للدراسة هيون شين في إصدار صحفي ضمن فيه نتائج دراسته قائلا: على "الرغم من أن النودلز يشكل طعاما لذيذا سهل التحضير للملايين من البشر، إلا أنه يحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم والدهون غير المشبعة الضارة بالصحة، وهو ما قد يؤدي للإصابة بمتلازمة إكس "المتلازمة الأيضية"، وبالتالي ازدياد مخاطر الموت بالأمراض القلبية والوعائية والسكري".

وشملت الدراسة 11 ألف شخص من كوريا الجنوبية تراوحت أعمارهم بين 19 و64 عاما ووجدت أن التأثير الضار للنودلز يشمل النساء بشكل خاص، فقد وجد الباحث أن خطر إصابة النساء اللائي شملتهن الدراسة بمتلازمة "إكس" في حال تناولهن للنودلز لمرتين أو ثلاث في الأسبوع بلغ 86% بينما النسبة لدى الرجال فكانت أقل بـ7% عند "77%".

يذكر أن الدراسات العلمية التي ركزت على النودلز ورصدت مضارها قليلة جدا، إلا أن الإحصاءات والدراسات القليلة المتوفرة حتى الآن جاءت مخيبة لآمال عشّاق هذه المعكرونة اللذيذة.

وآخر هذه الدراسات كانت تلك الدراسة آنفة الذكر والتي خلصت إلى أن الأشخاص الذين يتناولون "النودلز" لمرتين أو ثلاث في الأسبوع وعلى وجه خاص من النساء أكثر عرضة للموت بالأمراض القاتلة كالسكري والنوبات القلبية والسكتات الدماغية من الرجال بنسبة 7%.