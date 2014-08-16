تنظيم الدولة يقتل80 يزيديا بقرية شمال العراق

لاجئون يزيديون في كردستان بعد فرارهم جراء هجوم تنظيم الدولة عليهم (Getty-أرشيف)

قال نائب يزيدي ومسؤولان كرديان إن مسلحي الدولة الإسلامية "ذبحوا" ثمانين رجلا من أفراد الأقلية اليزيدية في قرية كوجو بشمال العراق. وقال المسؤول الكردي الكبير هوشيار زيباري لوكالة رويترز للأنباء إن المسلحين وصلوا في مركبات وبدأوا في قتلهم من بعد ظهر يوم الجمعة.

وأضاف إنه يعتقد أن ذلك جرى بسبب ما يعتقدونه وهو إما اعتناق الإسلام أو القتل. وقال نائب يزيدي ومسؤول كردي آخر أيضا إن جريمة القتل وقعت وأن نساء القرية قد تم خطفهن.

وقال النائب اليزيدي محما خليل إنه تحدث مع القرويين الذين نجوا من الهجوم، وقالوا إن عمليات القتل جرت خلال ساعة واحدة.

وقال أحد سكان قرية مجاورة للقرية التي جرت بها المجزرة إن مقاتلا من الدولة الإسلامية من نفس المنطقة روى له تفاصيل العملية.

وقال القروي لقد "قال لي إن الدولة الإسلامية قضت خمسة أيام تحاول إقناع القرويين باعتناق الإسلام وأن محاضرة طويلة ألقيت بشأن هذا الموضوع اليوم. وأضاف أن المسلح قال له "بعد ذلك تم جمع الرجال وقتلوا بالرصاص، وربما نقلت النساء والفتيات إلى تلعفر لأنه يوجد مقاتلون أجانب هناك". ولم يتسن تأكيد هذه الرواية بشكل مستقل.

وكان وزير حقوق الإنسان العراقي محمد شياع السوداني قال لوكالة رويترز للأنباء في وقت سابق إن مقاتلي الدولة الإسلامية قتلوا مالايقل عن خمسين رجلا من أفراد الأقلية اليزيدية خلال هجومهم في الشمال.

وأضاف أن المقاتلين دفنوا أيضا بعض ضحاياهم أحياء من بينهم نساء وأطفال، وتابع أن حوالي ثلاثمائة إمرأة سبيت.