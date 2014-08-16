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تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس

16/8/2014

تجددت الاشتباكات بين الميليشيات المتناحرة في العاصمة الليبية بعد ساعات من إعلان المبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة عزمه زيارة طرابلس بحلول مطلع الأسبوع المقبل في محاولة للتوصل لتهدئة بين أطراف الصراع.

وأفادj مصادر بسماع دوي إطلاق النار والقصف بصواريخ جراد والمدفعية  في محيط المطار وعدد من المناطق السكنية في طرابلس.

ويهدف المبعوث الرسمي للأمم المتحدة برناردينو ليون إلى انهاء القتال بين كتائب من مصراتة وأخرى من الزنتان، اندلع بينها القتال قبل شهر في أسوأ أعمال عنف تشهدها ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي في  عام 2011 .

وقد أجبرت المعارك الأمم المتحدة والحكومات الغربية على إجلاء دبلوماسييها خوفا من انزلاق ليبيا إلى حرب أهلية شاملة.

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