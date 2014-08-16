المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين ستستأنف الأحد

الوفد الفلسطيني المفاوض بالقاهرة (رويترز-أرشيف)

أعلن مسؤولون في حركتي حماس والجهاد الإسلامي السبت أن المباحثات غير المباشرة مع إسرائيل والتي ترعاها مصر ستستانف صباح الأحد في القاهرة.

وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس لوكالة الأنباء الفرنسية "AFP" إن "المفاوضات غير المباشرة "مع إسرائيل" ستستانف صباح غد" الأحد، مشددا على أن "الكرة في الملعب الإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق في حال وقف مماطلة الاحتلال".

وأضاف أبو زهري أنه يمكن التوصل إلى اتفاق شامل "إذا توفرت الجاهزية لدى الاحتلال الإسرائيلي لتلبية مطالب الوفد الفلسطيني وفي مقدمتها وقف كافة أشكال العدوان والحرب على شعبنا ورفع الحصار بالكامل".

وأوضح أن المفاوضات غير المباشرة في القاهرة التي سيتوجه إليها ممثلو فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم ستسير "وفقا لنفس الآلية المتبعة".

من جهته، قال يوسف الحساينة المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي "من المفروض أن يصل وفد حركة الجهاد الذي يضم نائب الأمين العام للحركة (زياد النخالة) والشيخ خالد البطش إلى القاهرة مساء اليوم للانضمام مجددا للوفد الفلسطيني الموحد في المفاوضات".

من جهة أخرى قال موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على صفحته على موقع فيسبوك إن "من ينتصر على حدود غزة ويمنع جنود ا?حتلال من العبور ويجبرهم على الانسحاب قبل وقف إطلاق النار لن يستجيب لشروط الاحتلال على طاولة المفاوضات".

ويشير أبو مرزوق ضمنا إلى الهجمات الصاروخية على المدن الإسرائيلية والمعارك التي خاضها المقاتلون الفلسطينيون على مدى أكثر من شهر.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزار الصحة إن حوالى ألفي فلسطيني قتلوا منذ بدء العملية العسكري الإسرائيلية على قطاع غزة في الثامن من يوليو الماضي.

وكانت قد أعلنت هدنة جديدة بين الجانبين لمدة خمسة أيام بدأت منتصف ليل الأربعاء الخميس بعد انتهاء تهدئة استمرت ثلاثة أيام.

وبعد وقت قليل من دخول الهدنة الجديدة والهشة حيز التنفيذ شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جوية فجر الخميس. وقال الجيش الإسرائيلي إن هذه الهجمات ردا على إطلاق صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل.