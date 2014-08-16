المعارضة السورية ستطلب مساعدة دولية لمواجهة تنظيم الدولة

أحد مقرات تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا (Getty-أرشيف)

علمت قناة الجزيرة من مصادر في المعارضة السورية أن الإدارة الأميركية طلبت من الائتلاف السوري توجيه نداء للمجتمع الدولي للإسهام في القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية وضرب مواقعه في سوريا. وذلك بعد تصويت مجلس الأمن بالإجماع على قرار باتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى قطع طرق التمويل والإمداد عن تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة،

وقالت تلك المصادر للجزيرة إن النداء سيوجهه الائتلاف السوري المعارض وقيادات الجيش الحر السبت من مدينة إسطنبول التركية.

وقد أُقر مجلس الأمن العقوبات على التنظيمين والجماعات المرتبطة بهما تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ويدين القرار ممارسات التنظيمين ويهدف إلى منع وصول إمدادات السلاح إليهما.

كما شمل القرار أي تجارة مباشرة أو غير مباشرة مع التنظيمين اللذين صنفتهما الأمم المتحدة في وقت سابق ضمن "التنظيمات الإرهابية"، ويحذر من أن كل من يخالف ذلك يعرض نفسه لعقوبات.

وفرض القرار عقوبات تشمل حظرا على السفر والسلاح، وتجميد أموال ستة أشخاص من بينهم الناطق باسم تنظيم الدولة الإسلامية أبو محمد العدناني، وهو عراقي يوصف بأنه من المقربين لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

ويأتي قرار مجلس الأمن في وقت تحاول فيه القوى الغربية -وعلى رأسها الولايات المتحدة- منع تنظيم الدولة الإسلامية من اكتساح مزيد من الأراضي، خاصة في شمال العراق.

ويعني وضع القرار تحت الفصل السابع أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة قانونا بالامتثال له، كما أنه يسمح لمجلس الأمن باللجوء إلى عقوبات أقسى مع إمكانية اللجوء إلى القوة العسكرية في حالة الضرورة.