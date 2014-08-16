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اختطاف خمسة من موظفي الصليب الأحمر في كابول

16/8/2014

 

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن جماعة محلية مسلحة خطفت خمسة من موظفيها الأفغان قبل يومين في إقليم هرات غرب أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الصليب ماريك ريسيتش في كابول إن المنظمة تعمل على مستويات عدة لضمان عودة موظفيها سالمين.

من جهته، اتهم مسؤول محلي حركة طالبان بخطف موظفي الصليب الأحمر وحملها مسؤولية عملية مماثلة اختطفت فيها ثلاثة عشر شخصاً الجمعة كانوا يعملون على إزالة الألغام في إقليم غزنة وسط البلاد.

بينما طلبت الإدارة الوطنية الأفغانية للأمن من الأجانب إبلاغ الشرطة قبل التنقل في أفغانستان بعد اتساع موجة الخطف مؤخرا في أفغانستان لكل من يعمل مع المنظمات الدولية العاملة في مجال التنمية والمساعدات الإنسانية.

وكانت الأمم المتحدة قد وثقت أكثر من 230 حادثة اختطاف في أفغانستان العام الماضي.

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