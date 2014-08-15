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والي الخرطوم يعلن مرحلة الخطر بارتفاع منسوب النيل

14/8/2014

أعلن والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر أن منسوب نهر النيل سجل ارتفاع (17) مترا في الخرطوم، وهي تمثل مرحلة فيضان خطرة تم بموجبها تحويل جميع الغرف العاملة لمجابهة الفيضان والذي يتوقع أن يزيدمنسوبه حسب الزيادة الكبيرة في منسوب النيل.

وقال الخضر "إننا وقفنا على كل المحليات التي تطل على النيل ووجهنا بمراقبة النيل على مدار اليوم، وإننا استفدنا من تجربة العام الماضي في مجال المعالجات الصحية ومن الفيضان وسنعمل خلال العام القادم على معالجة كلية بشأن تصريف مياه الأمطار والسيول خاصة وأن الخرطوم شهدت أمطارا لم تشهد مثيل لها طيلة الـ 30 عاما الماضية.

وصرح مأمون حميدة وزير الصحة بالولاية أن نسبة الإصابة بالملاريا حتى بداية الخريف لم تتجاوز الـ1% رغم كثافة البعوض غير أنه ليس ناقلا للملاريا، وأضاف أنه كلما جفت المياه زادت فاعلية الرش مشيرا إلى أنه يتم معالجة الآثار المترتبة على تكون البرك والمستنقعات التي تنشأ عند انحسار النيل.

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