حرس الحدود الأوكراني يفتش قافلة المساعدات الروسية

حشدت روسيا عشرات المركبات العسكرية الثقيلة اليوم الجمعة قرب حدودها مع أوكرانيا بينما عبر حرس الحدود الأوكراني الحدود لتفتيش قافلة مساعدات روسية ضخمة.

وقالت كييف إن المساعدات الإنسانية قد تستخدم كغطاء لتدخل عسكري روسي وأصرت على أن تفتش قواتها القافلة قبل أن تعبر الحدود , ونفت موسكو أي دوافع خفية لكنها سمحت لحرس الحدود الأوكراني بدخول روسيا وتفيش قافلة الشاحنات في منطقة مقابلة لمدينة إيزفارين الحدودية.

وقال المتحدث باسم حرس الحدود الأوكراني أندريه ديمتشينكو "حرس الحدود الأوكراني هناك بالفعل و بأعداد كبيرة" , وقال الجيش الأوكراني إن عملية التفتيش بدأت صباح اليوم الجمعة لكن لم يتضح كم ستستغرق من الوقت.

وتوقفت القافلة التي تضم حوالي 280 شاحنة أمس الخميس في حقول مفتوحة قرب مدينة "كامنسكشاختينسكي" الروسية على بعد 20 كيلومتراً من الحدود في الجهة المقابلة لإيزفارين الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا.

وتقول روسيا إن قافلتها تحمل 2000 طن من المياه وأغذية الأطفال وغيرها من المساعدات للسكان ورفضت اتهامات كييف وبعض المسؤولين الغربيين بأنها ستار لتدخل عسكري.