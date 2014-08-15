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ترحيب أوروبي بتسليح الأكراد شمال العراق

15/8/2014

اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على أن تزويد المقاتلين الأكراد العراقيين بالسلاح لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية, سيتم بناء على القوانين والتشريعات المحلية لكل بلد.

وأبدى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم اليوم في بروكسل، ترحيبهم لقيام بعض الدول بتلبية حاجات المقاتلين الأكراد في العراق من السلاح.

وقد صرح وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير "توصلنا إلى موقف مشترك يفيد في مضمونه أن الدول الأوروبية ترحب بأن بعض الدول ستلبي طلب قوات الأمن الكردية".

وأضاف قائلاً إن قرار ألمانيا بتسليح المقاتلين الأكراد يرتبط بالحدود القانونية والسياسية، وهذا ما سيتضح عقب زيارته المرتقبة إلى العراق.

فيما عبر دبلوماسي أوروبي بأن هذه الخطوة هي الأقوى للاتحاد الأوروبي بشأن تسليح الأكراد لمواجهة " الإرهاب" وتبعث بالرسالة السياسية المطلوبة.

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