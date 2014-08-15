العدالة والتنمية يختار خليفة لأردوغان الأسبوع المقبل

نقلت تقارير إعلامية اليوم الجمعة عن رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان قوله إن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا سيختار رئيساً جديداً للحزب الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع بشكل كبير أن يتسلم رئيس الحزب منصب رئيس الوزراء خلفاً لأردوغان الذي فاز في الانتخابات الرئاسية هذا الأسبوع وسيؤدي اليمين الدستورية كرئيس للدولة في 28 آب/أغسطس الجاري.

وطبقاً للقانون لا يمكن للرئيس أن يكون لديه انتماء حزبي.

ونقلت وكالة أنباء الاناضول عن أردوغان قوله للصحفيين على هامش مؤتمر أقامه الحزب "سنعقد اجتماعا للهيئة التنفيذية المركزية للحزب الخميس المقبل وسنناقش تلك القضية " تعيين رئيس للحزب ورئيس الوزراء المقبل " من بيننا مرة أخرى".

وربما يجري التسليم الرسمي لقيادة الحزب في 27 آب/أغسطس عندما يعقد الحزب اجتماعه. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يواصل أردوغان نفوذه على الحزب حتى بعد أن يصبح رئيساً.

وتطالب أحزاب المعارضة أردوغان بالاستقالة من منصبه هذا الأسبوع فور تأكيد لجنة الانتخابات فوزه بشكل رسمي في الانتخابات حيث ينص الدستور على أنه يتعين أن يقطع أي رئيس منتخب انتماءاته الحزبية.

وذكرت تقارير أن أردوغان الذي سيقدم استقالته من منصب رئيس الوزراء بعد 11 عاماً قضاها في المنصب رفض تلك الدعوات.