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السيستاني يدعو للتعاون مع العبادي لتشكيل حكومة قوية

15/8/2014

دعت المرجعية الشيعية العليا في العراق بزعامة علي السيستاني اليوم الجمعة الكتل السياسية في البرلمان العراقي إلى التعاون مع رئيس الحكومة العراقية المكلف حيدر العبادي لتشكيل حكومة عراقية قوية تمتلك برنامجاً لمعالجة الأخطاء السابقة واحقاق الحقوق لجميع العراقيين.

وقال أحمد الصافي معتمد المرجعية الشيعية العليا في كربلاء أمام الآف من المصلين خلال خطبة صلاة الجمعة في ساحة الإمام الحسين " ندعو الكتل السياسية في البرلمان إلى أن يكونوا على مستوى المسؤولية التأريخية ويتعاونوا مع رئيس الحكومة المكلف في تشكيل حكومة قوية كفؤ تمتلك برنامجاً لمعالجة الأخطاء السابقة وإحقاق حقوق جميع أفراد الشعب".

وأضاف نحن بحاجة اليوم إلى "تغيير في المواقع والمناصب والتغيير مع آلية التعاطي مع الأزمات المستعصية وفق رؤية جديدة للحفاظ على العراق وإنقاذ البلاد من مخاطر الإرهاب ".

وقال " إن الترحيب الوطني الإقليمي والدولي بأكتمال الاستحقاقات الدستورية الثلاثة هو فرصة إيجابية نادرة للعراق من أجل استثمارها لفتح آفاق جديدة تكون باكورة خير لحل كافة المشاكل السياسية والأمنية ".

كان رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي قد أعلن مساء أمس الخميس التنازل مسعاه لتولي فترة ثالثة لصالح العبادي، مما أنهى أزمة سياسية في البلاد.

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