إيطاليا تعلن مقتل اثنين من مهاجري القوارب وإنقاذ 1500

أعلنت السلطات الإيطالية يوم الجمعة عن غرق اثنين وإنقاذ نحو 1500 من المهاجرين غير الشرعيين بينهم سوريين في محاولتهم للوصول إلى الشواطئ الإيطالية باستخدام قوارب متهالكة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ولم يتم الكشف لا عن اسم ولا جنسية المهاجرين اللذين لقيا حتفيهما.

وأضافت السلطات أن العدد الإجمالي للمهاجرين الذين تمكنوا من الوصول إلى الشواطئ الإيطالية تجاوز 100 ألف شخص هذا العام.

وقال وزير الداخلية الإيطالي أنجيلينو ألفانو إن "من الفخر إنقاذ حياة" المهاجرين الذين يتدفقون من شمال أفريقيا في سفن متداعية بأعداد كبيرة على مدى سنوات وإنه بدون جهود بلاده لأصبح البحر المتوسط "بحيرة للموت".

و شدد ألفانو بأن عبء تنظيم دوريات في البحر المتوسط وإنقاذ المهاجرين المبحرين من سواحل أفريقيا يجب أن يتحمله الاتحاد الأوروبي بكامله.