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مقتل 6 أشخاص في الذكرى الأولى لفض رابعة والنهضة

14/8/2014

قتل 6 متظاهرين وأصيب العشرات خلال فض قوات الشرطة المصرية بالقوة مسيرة في الذكرى الأولى لفض اعتصامي رابعة والنهضة.

عقب دعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب الشارع المصري للمشاركة في في موجة جديدة من المظاهرات أطلق عليها أسم " القصاص مطلبنا" لمحاسبة المتسببين " بمجزرة رابعة" التي راح ضحيتها أكثر من ألف شخص وإصابة نحو 4300 آخرين فيما يقبع في السجون المصرية حتى الآن أكثر من ألف من رافضي الانقلاب العسكري .

حيث جابت المظاهرات في بعض شوارع القاهرة والإسكندرية وكفر الزيات ومناطق أخرى بمصر، رفع خلالها المتظاهرون شعارات تشجب الانقلاب العسكري وتندد بعدم ملاحقة المسؤولين عن مجزرتي رابعة والنهضة حتى الآن.

ودعا التحالف لنشر الفعاليات الثورية في كافة الميادين بالمحافظات المصرية بما يحفظ الأرواح ويحقق الأهداف مشدداً على الحفاظ على السلمية، كما حذر مما أسماه استهداف أرواح المصريين.

في غضون ذلك فرضت القوات الأمنية المصرية إجراءات أمنية مشددة لاسيما بالقرب من ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة خشية وصول المتظاهرين إليهما.

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