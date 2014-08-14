مئات النازحين الليبيين لمدينة ترهونة

استقبلت مدينة ترهونة الليبية أكثر من 500 عائلة نازحة هربا من الاقتتال الجاري حاليا في العاصمة طرابلس في محاولة أطراف النزاع السيطرة على مطار طرابلس الدولي.

وقال محي المالطي عضو لجنة الأزمة بالمجلس المحلي لترهونة في تصريحات صحفية، إن عدد الآسر النازحة إلي مدينة ترهونة من طرابلس بلغ أكثر من500 اسرة وأن العدد يتزايد يوميا.

وأضاف المالطي أن المجلس المحلي شرع في تشكيل لجنة أزمة لحصر الأسر النازحة وتقديم المساعدات لها، مؤكدا أن اللجنة باشرت عملها وتتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للأسر النازحة.

ويدور قتال عنيف بين ثوار الزنتان الذين يسيطرون على المطار، وقوات غرفة عمليات ثوار ليبيا وبعض من ثوار مصراته ومدن الغرب الليبي، منذ 13 يوليو الماضي في أسوأ أعمال عنف تشهدها البلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في أغسطس 2011.