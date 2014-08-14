كوريا الشمالية تطلق ثلاثة صواريخ قبالة سواحل كوريا الجنوبية

قالت وزارة دفاع الكورية الجنوبية إن نظيرتها الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ قصيرة المدى قبالة ساحلها الشرقي يوم الخميس قبل وقت قصير من وصول البابا فرنسيس إلى سول في أول زيارة له لآسيا تستمر خمسة أيام.

وقال مسؤول عسكري إن الصواريخ أطُلقت من منصة متعددة الفوهات في مدينة ونسان الساحلية بكوريا الشمالية يصل مداها 220 كيلومترا قبل سقوطها في البحر إلى الشرق من شبه الجزيرة الكورية.

كما أطلقت صاروخاً آخر قبل 35 دقيقة من موعد وصول البابا إلى قاعدة عسكرية في سول .

ويأتي إطلاق الصواريخ قبل الموعد المقرر لبدء المناورات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الاثنين المقبل.