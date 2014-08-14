البث الحي
منوعات

كوريا الشمالية تطلق ثلاثة صواريخ قبالة سواحل كوريا الجنوبية

14/8/2014

قالت وزارة دفاع الكورية الجنوبية إن نظيرتها الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ قصيرة المدى قبالة ساحلها الشرقي يوم الخميس قبل وقت قصير من وصول البابا فرنسيس إلى سول في أول زيارة له لآسيا تستمر خمسة أيام.

وقال مسؤول عسكري إن الصواريخ أطُلقت من منصة متعددة الفوهات في مدينة ونسان الساحلية بكوريا الشمالية يصل مداها  220 كيلومترا قبل سقوطها في البحر إلى الشرق من شبه الجزيرة الكورية.

كما أطلقت صاروخاً آخر قبل 35 دقيقة من موعد وصول البابا إلى قاعدة عسكرية في سول .

ويأتي إطلاق الصواريخ قبل الموعد المقرر لبدء المناورات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الاثنين المقبل.

المزيد من منوعات

في مواجهة كورونا.. موريتانيا تنظم حملة "بالقرآن نرفع البلاء"

موريتانيا تواجه خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (الأناضول)

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)
الأكثر قراءة

صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل روايات الشهود الرئيسيين في قضية مقتل ريجيني

الباحث الإيطالي جوليو ريجيني اعتقل في يناير 2016 في مصر وعُثر عليه قتيلا بعدها بأيام

فاقد للوزن ويمشي بصعوبة.. أول ظهور لمحمود عزت منذ اعتقاله قبل أشهر (فيديو)

القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، في قاعة المحكمة (مواقع التواصل)

تفاصيل اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

النائب العام الإيطالي يتهم أربعة ضباط مصريين بقتل ريجيني ويعلن أسماءهم

الطالب الإيطالي جوليو ريجيني (مواقع التواصل)