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الولايات المتحدة تعلن عن إمدادات عسكرية للجيش اللبناني

14/8/2014

أعلن السفير الأمريكي في لبنان ديفيد هيل  ،الخميس، أن بلاده ستبدأ بتقديم إمدادات عسكرية  للجيش  اللبناني ، من أجل تأمين حماية لبنان من "الجماعات الإرهابية" التي قامت  بالاعتداء على الجيش والسكان في منطقة عرسال شرق لبنان حسب تعبيره .

وقال هيل إن هذه الإمدادات هي "استجابة لطلب الجيش اللبناني لمساعدة طارئة لحماية  لبنان وجميع اللبنانيين من التهديدات جراء الأزمات في دول الجوار"

وأوضح هيل أن المساعدات العسكرية الأمريكية "سوف تبدأ بالوصول خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وتستمر خلال الأشهر المقبلة".

وأشار السفير الأمريكي إلى إن هذه الشحنات هي جزء من شراكة عسكرية أمريكية – لبنانية طويلة الأمد حيث تجاوزت قيمة المساعدات الامريكية منذ عام 2006 حتى الوقت الراهن أكثر من مليار دولار.

وتعهد هيل بأنه سوف يكون هناك إضافات إلى هذا الرقم في الأشهر المقبلة من العام الجاري لاسيما توفير المساعدات الطارئة، وكذلك قدرات على المدى الطويل، من شأنها تمكين  الحكومة اللبنانية تنفيذ قرارات مجلس الأمن 1559 و 1701.

وأكد على موقف الولايات المتحدة الداعم للجيش اللبناني وقوى الأمن اللبناني الداخلي لحماية البلاد من العنف الممتد من الحرب في  سوريا. 

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