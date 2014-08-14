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الأمم المتحدة تعلن حالة طوارئ بالدرجة القصوى في العراق

14/8/2014

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، عن رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى في العراق مع تصاعد حجم الأزمة الإنسانية وحصار عدد كبير من الايزيدية والمسيحيين في شمال العراق من قبل تنظيم الدولة الغسلامية.

حيث قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، نيكولاي ملادينوف إن "اعلان رفع حالة الطوارئ سوف يسهل تعبئة موارد إضافية على شكل بضائع وأموال وأصول لضمان إستجابة أكثر فعالية للحاجات الإنسانية الخاصة بالمتضررين من جراء عمليات التشريد القسري".

وأشار ملادينوف إلى أن هناك ثلاثة أزمات أخرى في العالم حاليا بنفس الدرجة، وهي الأزمات في سوريا وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى.

فيما أعرب مسؤولون أكراد عن مخاوفهم إزاء ازدياد أعداد اللاجئين والذي تجاوز150ألف لاجئ في محافظة دهوك من الإيزيدين إضافة إلى عدد كبير من المسيحيين الذين يتدفقون بكثافة منذ السادس من أغسطس الجاري مما يشكل عبئا على السكان المحليين.

كما قامت طائرات بإسقاط معونات على منطقة جبل سنجار طيلة عدة أيام مما يرفع إجمالي المعونات الغذائية إلى 114 آلف وجبة و160 آلف لتر مياه.

في غضون ذلك، تواصل الولايات المتحدة تنفيذ غاراتها الجوية على مواقع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق.

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