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أوباما : فككنا الحصار عن سنجار في العراق

14/8/2014

أعلن رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما أن الجيش الأمريكي تمكن من فك الحصار عن المحاصرين في منطقة جبل سنجار في العراق، معلنا أن العناصر الأمريكية العاملة هناك ستبدأ في المغادرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال أوباما في خطاب له الخميس إن فريقا من العسكريين والمدنيين الأمريكيين نفذ مهمة لتقييم الوضع في المنطقة، واستنتج أن الأشخاص المحاصرين في المنطقة يتوفر لديهم الماء والطعام، وأن الآلاف منهم قد غادروا أصلا.

وأعرب أوباما عن فخره بما تحقق فيما يتعلق بحماية المدنيين في العراق، محذرا من أن الكثير من العراقيين ما زالوا يرزحون تحت ما وصفه بقمع تنظيم الدولة الإسلامية.

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