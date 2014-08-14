أوباما : فككنا الحصار عن سنجار في العراق

أعلن رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما أن الجيش الأمريكي تمكن من فك الحصار عن المحاصرين في منطقة جبل سنجار في العراق، معلنا أن العناصر الأمريكية العاملة هناك ستبدأ في المغادرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال أوباما في خطاب له الخميس إن فريقا من العسكريين والمدنيين الأمريكيين نفذ مهمة لتقييم الوضع في المنطقة، واستنتج أن الأشخاص المحاصرين في المنطقة يتوفر لديهم الماء والطعام، وأن الآلاف منهم قد غادروا أصلا.

وأعرب أوباما عن فخره بما تحقق فيما يتعلق بحماية المدنيين في العراق، محذرا من أن الكثير من العراقيين ما زالوا يرزحون تحت ما وصفه بقمع تنظيم الدولة الإسلامية.