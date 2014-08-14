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أمريكا: نسعى لتسليم تونس 12 مروحية "بلاك هوك"

14/8/2014

أعلن سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس “جاكوب والس” عن سعي بلاده إلى تسليم سلاح الجو التونسي 12 مروحية من طراز "بلاك هوك" في وقت قريب لمساعدة تونس في جهود مكافحة الإرهاب.

وأضاف السفير الأمريكي في تصريح عقب حفل بثكنة العوينة لتسليم معدات وقاية لقوات الأمن الداخلي أن "الأسبوع المقبل سيشهد انطلاق جلسات عمل مع وزارة الدفاع الوطني للاتفاق حول تفاصيل المسألة وتحديد مواصفات المروحيات"، مشيرا إلى أن هذا الطراز من المروحيات متطور ومكلف.

وقد أشار إلى أنه ستتم مناقشة كيفية تسليم هذه المقاتلات لتونس مع مسؤولي وزارة الدفاع الوطني, إما على شكل هبة أو في عملية بيع عادية بين دولتين.

وأكد جاكوب والس أن بلاده تسعى إلى توسيع مجالات التعاون مع الجيش التونسي، مشيرا إلى أن بلاده قدمت عقب الثورة أكثر من 100 مليون دولار من المساعدات للجيش التونسي علاوة على ما يناهز 600 مليون دولار إضافية مخصصة للسنة المقبلة.

وأضاف أن هذه المساعدات تشمل معدات في كافة القطاعات ذات الأولوية بما في ذلك معدات لتحديد مواقع العبوات الناسفة وإزالتها وقوارب جديدة لجيش البحر من أجل مراقبة السواحل فضلا عن القيام بتدريبات مشتركة مع وحدات مكافحة الإرهاب التابعة للجيش ومدها بالوسائل الإضافية لتعزيز قدرات الجيش على تنفيذ العمليات الليلية.

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