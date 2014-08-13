واشنطن ترسل 130 جنديا للعراق

قال وزير الدفاع الامريكي تشاك هاجل أن إدارة الرئيس باراك أوباما أرسلت حوالي 130 جنديا إضافيا إلى العراق ضمن مساعي واشنطن لاحتواء تهديد تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال هاجل الذي كان يتحدث للقوات في كاليفورنيا إن الجنود وصلوا إلى منطقة حول أربيل عاصمة إقليم كردستان العراقي في وقت مبكر يوم الثلاثاء.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع الامريكية إن الجنود الذين أرسلوا إلى شمال العراق "يقيمون نطاق المهمة الإنسانية ويطورون خيارات إضافية للمساعدة الإنسانية تتجاوز عمليات الإنزال الحالية لدعم المدنيين العراقيين النازحين الذين يحاصرهم تنظيم الدولة الإسلامية على جبل سنجار.

وقال بيان عسكري إنّ غارة جوية نفذت صباح الثلاثاء باستخدام طائرات موجهة عن بعد، نجحت في تدمير موقع كان تنظيم الدولة الإسلامية يستخدمه لإطلاق الصواريخ على قوات كردية, وأوضح البيان أنّ الطائرات عادت أدراجها وغادرت المنطقة بسلام.