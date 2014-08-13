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غزة… تهدئة جديدة لمدة 5 أيام بين إسرائيل وحماس

13/8/2014
جنود إسرئيليون يتمركزون على حدود غزة (Getty-أرشيف)

قال رئيس وفد التفاوض الفلسطيني عزام الأحمد إن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وافقا على تمديد وقف إطلاق النارخمسة أيام تبدأ منتصف ليل الأربعاء وحتى منتصف ليلة الاثنين المقبل.

وأفصح عزام الأحمد للصحفيين في العاصمة المصرية إن هذا الاتفاق تم في اللحظات الأخيرة قبيل انتهاء فترة وقف إطلاق النار السابقة التي امتدت 72 ساعة.

فيما اتهم الأحمد الوفد الإسرائيلي  بالمراوغة وعرقلة إتمام اتفاق لتثبيت وقف إطلاق النارطيلة فترة التهدئة السابقة.

وأوضح الأحمد أن المفاوضات الماضية خلال الأسبوع الأخيرأنجزت قليلا من الملفات وتركت الكثير من القضايا العالقة، وأضاف أن المفاوضات المقبلة ستركز على بعض البنود التي من شأنها رفع الحصار عن غزة برا وبحرا وجوا والمعابر وإطلاق حرية العمل في المياه الإقليمية لغزة وكذلك بعض النقاط الأمنية

ميدانياً، قال مراسل الجزيرة في غزة الأربعاء إن الجيش الإسرائيلي بدأ بتحريك قواته البرية باتجاه الحدود مع غزة، كما أفادت مصادر فلسطينية عن مقتل ستة أشخاص من بينهم ثلاثة من رجال الشرطة من خبراء المفرقعات بانفجار قذيفة إسرائيلية حية عند محاولتهم إبطال مفعولها في بلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة.

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