البث الحي
منوعات

القبض على مالك عبارة غارقة بتهمة القتل

13/8/2014
أحد أقارب ضحايا عبارة بنجلاديش (Getty)

اعتقلت وحدة مكافحة الجريمة ببنجلاديش اليوم الأربعاء مالك عبارة غرقت في نهر الجنجز وتسببت في مقتل 110 أشخاص, بتهمة القتل بميناء شيتاجونج بعد اختفاءه لعدة أيام.

وتعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها من جانب السلطات في بنجلاديش, وذلك لكثرة الحوادث من هذا النوع والتي سببت خسائر كبيرة في أرواح المواطنين.

ووجهت السلطات في بنجلاديش تهمة القتل إلى مالك العبارة المنكوبة أبو بكر صديقي وخمسة آخرين من بينهم قائد العبارة لتحميلها عدد من الركاب يفوق طاقتها الاستيعابية بالإضافة إلى تشغيلها بترخيص منتهي الصلاحية وعدم اتباع تعليمان الأمن والسلامة الصادرة من سلطات النقل النهري بعدم الإبحار لسوء الأحوال الجوية.

يذكر أن الطاقة الاستيعابية للعبارة هي 85 راكبا, ولكنها حملت بـ250 شخصا كانوا عائدين إلى العاصمة داكا.

ولكن العبارة غرقت جراء سوء الأحوال الجوية والأمطار الموسمية في الرابع من أغسطس على بعد حوالي 30 كلم جنوبي العاصمة داكا.

المزيد من منوعات

في مواجهة كورونا.. موريتانيا تنظم حملة "بالقرآن نرفع البلاء"

موريتانيا تواجه خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (الأناضول)

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)
الأكثر قراءة

صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل روايات الشهود الرئيسيين في قضية مقتل ريجيني

الباحث الإيطالي جوليو ريجيني اعتقل في يناير 2016 في مصر وعُثر عليه قتيلا بعدها بأيام

فاقد للوزن ويمشي بصعوبة.. أول ظهور لمحمود عزت منذ اعتقاله قبل أشهر (فيديو)

القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، في قاعة المحكمة (مواقع التواصل)

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

تفاصيل اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)