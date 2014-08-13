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البنتاغون: إبطال مفعول السارين السوري بشكل كلي

13/8/2014

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" الثلاثاء أن الفريق المكلف بتدمير الأسلحة الكيميائية السورية على متن السفينة الأميركية "كايب راي" تمكن من إبطال مفعول مواد تدخل في إنتاج غاز السارين بشكل كلي.

وقال أحد المتحدثين باسم البنتاغون الكولونيل ستيف وارين إن الفريق بدأ في إبطال مفعول حوالى عشرين طناً من المواد التي تدخل في صناعة غاز الخردل السام جداً, والذي يمكن استخدامه في هجمات كيميائية على غرار السارين.

وقد بدأت هذه العملية مطلع شهر تموز / يوليو على أن تنتهي أواخر آب / أغسطس الحالي، وفقاً للبنتاغون.

وتؤدي هذه العملية إلى السماح بتدمير العناصر الكيميائية بنسبة 99 في المئة وخفض نسبة السمية إلى مستويات مشابهة لتلك المستخدمة في الصناعة, وتشرف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على العملية.

وسيتم تسليم العناصر الكيميائية المعالجة إلى شركات متخصصة في معالجة النفايات الصناعية كما يحصل مع العناصر الكيميائية السورية التي سلمت منها الحكومة 1300 طن, وتتم معالجتها في مبان مخصصة لهذا الغرض في بريطانيا وفنلندا والولايات المتحدة.

ويأتي نقل هذه الأسلحة وتدميرها نتيجة انضمام سوريا إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في تشرين الأول / أكتوبر 2013, ضمن إطار اتفاق روسي أميركي سمح بتجنب تدخل عسكري أميركي, بعد اتهام النظام السوري باستخدام غاز السارين في هجوم أودى بحياة أكثر من 1400 مدني معظمهم من الأطفال والنساء في صيف 2013.

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