البرلمان الليبي يصوت بحل المليشيات المسلحة

صورة أرشيفية لأول اجتماع للبرلمان الليبي في طبرق (رويترز)

وافق البرلمان الليبي الأربعاء على حل المليشيات الموجودة في البلاد ودعا الأمم المتحدة إلى حماية المدنيين في مسعى لإنهاء أسوأ اقتتال بين فصائل متناحرة منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

ويسعى المشرعون على ما يبدو لنزع الشرعية عن كتائب المقاتلين السابقين ضد القذافي وتخفيف قبضتهم على الديمقراطية الهشة في ليبيا.

ولكن نظرا لأن الجيش الليبي لا يزال في مرحلة التكوين فلم يتضح على الفور كيف سيفرض مجلس النواب الجديد هذا القرار. وتتألف المليشيات من معارضين سابقين مدججين بالسلاح ومتحالفين مع فصائل سياسية قوية.

ويشتبك فصيلان متناحران منذ أكثر من شهر في معارك بالصواريخ والمدفعية حولت جنوب العاصمة الليبية طرابلس إلى ساحة قتال مما دفع الأمم المتحدة والحكومات الغربية إلى إغلاق بعثاتها وإجلاء الدبلوماسيين.

وقال مشرع إن قرار البرلمان سيشمل قوات درع ليبيا المرتبطة بمدينة مصراتة وكتائب القعقاع والصواعق المرتبطة بمدينة الزنتان.

وقاتلت الأطراف المتنازعة جنبا إلى جنب سابقا ضد قوات القذافي لكن تنافسهما للسيطرة وبسط النفوذ بلغ حد الانخراط في معارك شوارع للسيطرة على المطار الشهر الماضي وهو ما أدى إلى مقتل أكثر من مائتي شخص.

ويسعى وفد من الأمم المتحدة إلى التوسط في وقف لإطلاق النار بين قوات الزنتان ومصراتة التي تتخذ مواقع في مطار طرابلس الدولي وحوله وتتبادل نوبات من القصف المدفعي والصواريخ بشكل يومي.

وقال مسؤولون وشهود عيان الأربعاء إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا واضطرت عائلات بكاملها لترك منازلها حين أصابت صواريخ غراد أحياء في غرب طرابلس أثناء اشتباكات بين الفصائل المسلحة المتنافسة.