ووتش: الأمن المصري مارس "القتل الممنهج"

ميدان رابعة العدوية بعد فضه من قبل الأمن المصري (Getty-أرشيف)

خلص تقرير لهيومن رايتس ووتش -صدر الثلاثاء- إلى أن قوات الأمن المصرية مارست "القتل الممنهج" واقترفت جرائم ضد الإنسانية بقتلها حوالي 1150 متظاهراً في يوليو وأغسطس من عام 2013.

ووفق التقرير "الذي يستند إلى تحقيق استمر عاما كاملا" فإن قوات الأمن المصرية اتبعت في فضها لاعتصام ميدان رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013 خطة تتحسب لعدة آلاف من الوفيات، وقتل جراء تلك الواقعة 817 شخصا على الأقل وأكثر من ألف جريح.

واعتمد التقرير "المكون من 188 صفحة" الذي جاء تحت عنوان "حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر" على توثيق كيفية قيام الشرطة والجيش المصرييْن بإطلاق الذخيرة الحية على حشود من المتظاهرين المعارضين لخلع الجيش في الثالث من يوليو للرئيس المنتخب محمد مرسي في ست مظاهرات حدثت ما بين 5 يوليو و17 أغسطس 2013.

ووفق كينيث روث المدير التنفيذي للمنظمة فإن قوات الأمن نفذت "واحدة من أكبر وقائع قتل المتظاهرين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث" في "حملة قمعية عنيفة مدبرة من جانب أعلى مستويات الحكومة المصرية".

وذكر التقرير أن السلطات أخفقت "في محاسبة ولو فرد واحد من أفراد الشرطة أو الجيش من ذوي الرتب المنخفضة على أي من وقائع القتل، فضلا عن المسؤولين الذين أمروا بها".

ودعت المنظمة في تقريرها وعلى ضوء استمرار الإفلات من العقاب في مصر إلى التحقيق والملاحقة الدولييْن للمتورطين في تلك المجازر، وإلى تعليق المساعدات العسكرية والمتعلقة بإنفاذ القانون المخصصة لمصر "حتى تتبنى إجراءات لإنهاء انتهاكاتها الجسيمة للحقوق".

واستند تقرير المنظمة إلى مقابلات مع أكثر من مائتي شاهد من بينهم متظاهرون وأطباء وسكان من مناطق الأحداث وصحفيون مستقلون، وزارت كل مواقع التظاهر أثناء الاعتداءات أو مباشرة عقب بدئها أعقاب كما راجعت أدلة مادية وساعات من مشاهد الفيديو وكذلك تصريحات مسؤولين حكوميين.

كما كاتبت هيومن رايتس ووتش الوزارات المصرية المعنية لاستطلاع وجهة نظر الحكومة في تلك الأحداث لكنها لم تتلق أية ردود.

يذكر أن المنظمة الحقوقية كانت تعتزم إصدار التقرير في القاهرة لكن السلطات عرقلت ترتيباتها بهذا الشأن عندما رفضت السماح لوفد هيومن رايتس ووتش بدخول مصر يوم 10 أغسطس الجاري.

واشتمال التقرير على وصف تفصيلي لتخطيط وتنفيذ عملية فض اعتصام رابعة حيث كان عشرات الآلاف من مؤيدي مرسي السلميين في غالبيتهم، من بينهم سيدات وأطفال، قد نظموا اعتصاما مفتوحاً من 3 يوليو وحتى 14 أغسطس 2013 مطالبين بعودة مرسي.

ووثق تقرير المنظمة مقتل 817 شخصاً خلال فض اعتصام رابعة وحده، لكنه أشار إلى أنه وبالنظر للأدلة القوية المتاحة على وجود وفيات إضافية والتي جمعها الناجون من رابعة والنشطاء، والجثث الأخرى التي نقلت مباشرة إلى مستشفيات ومشارح دون تسجيل دقيق أو لهوية معروفة، وكذلك الأفراد الذين لايزالون في عداد المفقودين "فمن الأرجح أن ما يزيد على ألف شخص قد قتلوا في رابعة".

وأشار تقرير هيومن رايتس ووتش إلى أن الشرطة احتجزت أكثر من ثمانمائة متظاهر من الاعتصام واعتدت على بعضهم بالضرب والتعذيب، بل ووصل الأمر إلى الإعدام الميداني في بعض الحالات كما قال شهود.