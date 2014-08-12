منظمة الصحة: ارتفاع وفيات الإيبولا إلى 1013 حالة

فني مختبر يحلل عينات مشتبه بإصابة أصحابها بالإيبولا (Getty-أرشيف)

قالت منظمة الصحة العالمية الاثنين إن عدد قتلى أسوأ تفش على الإطلاق لمرض الإيبولا بلغ 1013 بعد وفاة 52 آخرين في الأيام الثلاثة السابقة للتاسع من أغسطس في ثلاث دول بغرب أفريقيا.

وقالت المنظمة في بيان على موقعها على الإنترنت إن أكبر عدد للمتوفين بالمرض كان في ليبيريا حيث توفي 29 شخصا ولحق بهم 17 في سيراليون وستة في غينيا. وأضاف البيان أن عدد حالات الإصابة بلغ 1848 حالة.

ومنذ يناير الماضي أعلنت منظمة الصحة العالمية عن اكتشاف 1323 حالة إيبولا توفي منهم 932 حالة في أعلى نسبة لتفشي الوباء في دول غينيا وسيراليون وليبيريا ومؤخرا ظهر في نيجيريا، علاوة على حالات فردية في بعض الدول المجاورة.

ومرض الإيبولا والمعروف بـ"حمى إيبولا النازفة" تسبب في تفش سابق في وفاة 1600 شخص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بين عامي 1976 و2012.

ويرجع تاريخ أول ظهور لحالات الإصابة بفيروس إيبولا إلى زائير التي تعرف بالكونغو حاليا وسرعان ما انتشر الوباء في نوفمبر 1976 حيث أصيب به في السودان 284 شخصا توفي منهم 117، وفي سبتمبر وأكتوبر من نفس العام أصيب 318 شخصا بالكونغو قضى منهم 280.

وبحلول عام 1990 تم عزل نوع جديد من فيروس الإيبولا سمي بإيبولا "ريستون" نسبة للمختبر الذي نجح بعزل القيروس في ولاية فرجينيا الأميركية مستخلصا من قرد أفريقي.

وخلال عام 1994 تم اكتشاف أول حالة في دولة "الغابون" فيما أصيب بالمرض في عام 1995 حوالي 315 شخصا مات منهم 244، كما ظهرت خلال العام ذاته حالات بين البشر والقرود في "كوت ديفوار"، إلا وخلال عام 2000 ظهر المرض في شمال أوغندا حتى عام 2014 ووالذي شهد انتشارا غير مسبوق في التاريخ لهذا الوباء المميت بدول غرب أفريقيا.

فوفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الفيروس يقتل ما بين 25 و90% من ضحاياه "اعتمادا على سلالة الفيروس" وتشمل أعراض المرض النزيف الداخلي والخارجي والإسهال والقيء. ولكن تبقى التدابير الوقائية والتعقيقم والنظافة هي الحل الوحيد حتى الآن للحد من انتشار المرض.