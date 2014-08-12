كيري: الولايات المتحدة مستعدة لتقديم مساعدات إضافية للعراق

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية تقديم المزيد من المساعدات العسكرية والاقتصادية للعراق وذلك مشروط بتشكيل حكومة وطنية موحدة تشمل جميع الكتل السياسية على حد تعبيره.

وحث كيري في حديثه عن المساعدات الأمريكية الأمم المتحدة على تبني إجراءات دولية استباقية للتعامل مع تزايد أعداد المقاتلين الأجانب الذين ينخرطون في نزاعات في الشرق الاوسط والخطر الذي يشكلوه عند عودتهم لبلادهم.

وبالإشارة لمساعدات أمريكا العسكرية للعراق في ضرب مواقع تنظيم "الدولة الإسلامية" استبعد كيري احتمال إرسال قوات برية أمريكية للعراق وأكد على أن هدف الضربات الأمريكية هي منع مد سيطرة التنظيم في البلاد فقط.

وتأتي تصريحات كيري عقب بيان الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي أشاد فيه بتكليف حيدر العبادي بتشكيل حكومة جديدة والتي وصفها بـ"الخطوة الواعدة".

من جهته، ذكر وزير الدفاع الأمريكي شاك هاجل خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الاسترالية سيدني أن الولايات المتحدة على استعداد للنظر في إمكانية زيادة الدعم العسكري للعراق ووسائل الدعم التي ستطلبها الحكومة العراقية بعد تشكيلها .

وكانت الولايات المتحدة قد دعمت قرار إنهاء مهمة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي في البلاد والتي استمرت نحو 8 سنوات, في المقابل أبدى المالكي رفضه التخلي عن السلطة.