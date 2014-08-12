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تنظيم "الدولة الإسلامية" ينفذ إعدامات بدير الزور

12/8/2014

 أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بارتفاع عدد الذين قتلوا  أوأعدموا على يد تنظيم "الدولة الإسلامية" إلى 18, في بلدات أبو حمام وغرانيج والكشكية التي يقطنهامواطنون من أبناء عشيرة الشعيطات، بالريف الشرقي لدير الزور، وذلك خلال الاشتباكاتالتي دارت خلال الأسبوع الماضي في هذه البلدات بين مسلحي العشائر والجيش الحر منطرف، وتنظيم "الدولة الإسلامية" من طرف آخر، والتي انتهت بسيطرة التنظيم علىالبلدات الثلاث قبل نحو 3 أيام. كما اعتقل تنظيم "الدولة الإسلامية" عشرات الرجالمن منطقة الشعيطات وقام بالتحقيق معهم.

واستخدم التنظيم في هذه المعارك عربات همفيالأمريكية، والتي شوهدت تستخدم لأول مرة أواخر يونيو من العام الجاري، فيالاشتباكات الدائرة في محيط بلدتي الراعي وأخترين بريف حلب، حيث كانت قد استولتعليها الدولة الإسلامية، خلال الأحداث الجارية في العراق وادخلتها إلى سوريا إضافة لعشرات السيارات رباعية الدفع التي أدخلها التنظيم إلى سوريا من الأراضيالعراقية.

يذكر أن تنظيم "الدولة الإسلامية" بدء بمصادرةالأسلحة والعتاد العسكري، من عدد من الألوية والفصائل التي تقاتل قوات النظام فيمدينة دير الزور, وذلك بعد رفضها مبايعة زعيم التنظيم، وقرارها حل نفسها والتزاممنازلها واعتزال القتال، وذلك بعد أن قام تنظيم "الدولة الإسلامية" بتخييرهذه الألوية والفصائل بين " مبايعة الدولة الإسلامية والخليفة" أو تسليم السلاحالموجود لدى هذه الفصائل التي ترفض "البيعة".

 

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