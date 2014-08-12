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بريطانيا ترهن تصدير الأسلحة لإسرائيل بنجاح مفاوضات غزة

12/8/2014
قطع غيار الدبابات من بين الرخص التي يمكن تعليقها (Getty-أرشيف)

قالت بريطانيا الثلاثاء إنها ستعلق 12 ترخيصا لتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل تشمل قطع غيار دبابات وطائرات ورادارات إذا استؤنفت العمليات العسكرية مع حركة حماس في قطاع غزة مشيرة إلى مخاوف من استخدام تلك الصادرات لخرق القوانين الدولية.

وقالت بريطانيا الأسبوع الماضي إنها ستراجع كل تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل بعد القتال الإسرائيلي الشرس الذي أدى لخسائر بشرية كبيرة بين صفوف المدنيين في غزة.

وخلصت تلك المراجعة الثلاثاء إلى أن 12 ترخيصا سيتم تعليقها بصورة مؤقتة في انتظار المزيد من التحقيق إذا انهارت الهدنة الحالية واستؤنف القتال العنيف مرة أخرى.

من جهته قال فينس كيبل وزير الدولة للأعمال في بيان له إن "حكومة المملكة المتحدة لم يمكنها التأكد ما إذا كانت معايير رخص تصدير الأسلحة البريطاني قد تمت مراعاتها".

وأضاف "في ضوء عدم التأكد فقد أخذنا القرار بتعليق هذه التراخيص التصديرية القائمة في حال استئناف عمليات عسكرية كبيرة" بغزة.

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