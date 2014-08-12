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الفاتيكان يدعو المسلمين لإدانة جرائم تنظيم الدولة الإسلامية

12/8/2014
مسلحون من الدولة الإسلامية يرفعون علم التنظيم فوق كنيسة أرمنية بسوريا (Getty-أرشيف)

دعا الفاتيكان زعماء المسلمين الدينيين الثلاثاء لإدانة "الأعمال الإجرامية التي لا يمكن وصفها" لمتشددي تنظيم الدولة الإسلامية الذين سيطروا على سلسلة من المدن في شمال العراق وطردهم لعشرات الآلاف من المسيحيين واليزيديين من بيوتهم.

وقالت الفاتيكان إن محنة المسيحيين واليزيديين تتطلب "موقفا واضحا وشجاعا من جانب الزعماء الدينيين وخصوصا المسلمين.

من جهة أخرى وفي نفس السياق نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مفتي مصر شوقي علام قوله لوفد لبناني زائر الثلاثاء إن تنظيم الدولة الإسلامية خطر على الإسلام كما وصفه بأنه "كيان إرهابي".

وقال علام للوفد الذي ترأسه فؤاد السنيورة "من الخطأ الفادح أن نطلق على كيان إرهابي مثل داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) وصف الدولة الإسلامية لأنها خالفت كافة القيم الإسلامية ومقاصد الشريعة العظمى".

وكان التنظيم أعلن قيام الخلافة الإسلامية كما أعلن قائده أبو بكر البغدادي أنه خليفة للمسلمين.

ويمثل التنظيم تحديا قويا لسلطة الدولة في كل من العراق وسوريا بعد أن استولى على مساحات واسعة من الأراضي فيهما، ويخشى مسؤولون في دول عربية أخرى "بينها مصر والسعودية" من ظهور نشاط للتنظيم المتشدد على أراضيها.

وأضاف علام "مثل هذه الجماعة المتطرفة تمثل خطرا على الإسلام والمسلمين وتشوه صورته، كما أنها تسفك الدماء وتعيث في الأرض فسادا مما يضعف الأوطان ويعطي الفرصة للمتربصين بها لتدميرنا والتدخل في شؤوننا بدعوى الحرب على الإرهاب".

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